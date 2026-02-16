El DIM tendrá “prueba de fuego” ante Liverpool por Libertadores, ¿cómo le ha ido ante equipos uruguayos y a qué hora juega?

Han pasado 965 días desde la última vez que el DIM jugó un partido de Copa Libertadores. El encuentro más reciente del cuadro rojo en “La Gloria Eterna” se remonta al 28 de junio de 2023. Ese día visitó al Inter de Porto Alegre en Brasil por el último juego del Grupo B.
En suelo brasileño, los antioqueños perdieron 3-1 y, aunque hicieron 10 puntos, no lograron avanzar. En aquella edición, los paisas solo ganaron uno de los tres partidos que disputaron como visitantes. Fue en Caracas, contra Metropolitanos de Venezuela.