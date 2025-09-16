¿Los recuerdos lo persiguen? Activistas proyectaron imágenes de Trump y Epstein sobre castillo de Windsor en Londres

Activistas desplegaron y proyectaron este martes imágenes del presidente estadounidense, Donald Trump, y del financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein sobre una torre del castillo de Windsor, donde el dirigente norteamericano será recibido el miércoles en su visita de Estado a Reino Unido, según imágenes de AFPTV. Lea aquí: Abuso sexual: el delito del hijo favorito de la reina El grupo británico Led by Donkeys (Dirigidos por burros, por su traducción al español), que exige responsabilidades a los políticos con campañas a menudo humorísticas, logró difundir durante varios minutos un montaje de video en una de las torres de la residencia real, situada al oeste de Londres.

Entre las imágenes proyectadas estaban retratos de Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de su juicio por explotación sexual, imágenes de ambos hombres juntos y extractos de periódicos.

El caso Epstein lleva semanas empañando la presidencia de Trump. El dirigente republicano fue durante mucho tiempo amigo íntimo de este financiero, antes de romper con él. Siga leyendo: Encontraron muerta a Virginia Giuffre, quien destapó escándalo de tráfico sexual de Epstein y denunció al príncipe Andrés de abuso El caso también estuvo presente esta semana en la agenda del primer ministro británico, Keir Starmer, quien destituyó a su embajador en Washington, Peter Mandelson, tras revelarse los estrechos vínculos que este mantenía con el criminal.

Decenas de manifestantes anti-Trump ya se congregaron en Windsor por la tarde para protestar contra la visita del presidente estadounidense. Y el miércoles, miles de personas tienen previsto manifestarse en Londres contra esta visita de Estado, la segunda que realiza Trump en Reino Unido.

Epstein, un “fantasma” que también persigue a la monarquía británica

Jeffrey Epstein, sin duda, se rodeó de las altas esferas no solo estadounidenses, si no de varias partes del mundo y de hecho, la aristocracia británica estuvo en su círculo cercano, pues el príncipe Andrés, uno de los hijos de la fallecida reina Isabel II –y al parecer su favorito– tuvo una estrecha relación con el financiero y delincuente sexual. Lea más: No habrá juicio: Príncipe Andrés llegó a un acuerdo con su demandante en caso de abuso Los dos se visitaban constantemente y en uno de esos encuentros, Andrés habría abusado de Virginia Giuffre, una mujer que en 2021 acusó a Epstein de utilizarla como “esclava sexual” por haberla obligado a mantener relaciones sexuales, en al menos tres ocasiones, con el príncipe cuando ella tenía 17 años.