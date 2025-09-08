Video | Tren arrolló a un bus en el centro de México y dejó por lo menos 8 muertos y 45 heridos

Por lo menos ocho muertos y 45 heridos es el reporte preliminar de las víctimas del choque entre un tren de carga y un bus que circulaban en el municipio de Atlacomulco, en el estado de México, centro de ese país.
El hecho ocurrió en la mañana de este lunes 8 de septiembre en la zona industrial del municipio cuando, de acuerdo con cámaras de seguridad, el conductor del bus intentó cruzar la vía férrea –que no tenía barreras anti cruce ni otras señales visibles– y fue arrollado por el tren. El bus, de la línea Herradura de Plata, quedó destrozado tras la colisión.