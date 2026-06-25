Video | El abrazo de una pareja de adultos mayores que sobrevivió a terremotos en Venezuela: “No te voy a dejar”

Un simple abrazo resistió los temblores en Venezuela. Una cámara de seguridad encendida al interior de una vivienda que empezó a sacudirse con violencia captó el angustioso momento que vivió una pareja de adultos mayores. Los muebles se desplazaron bruscamente, los objetos cayeron al suelo y las paredes vibraron con intensidad. Le puede interesar: Más de 40.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en plataforma ciudadana tras terremotos en Venezuela En medio de ese caos, el hombre tomó de la mano a su esposa. Ambos permanecieron abrazados, inmóviles, esperando que la tierra dejara de moverse. Este video de una pareja de adultos mayores se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela durante este miércoles 24 de junio.

El momento previo de los adultos mayores antes del terremoto. FOTO: Captura de video de redes sociales

Los usuarios, quienes destacaron la serenidad del señor al momento del temblor y el gesto de protección hacia su pareja en uno de los posibles momentos más dramáticos de sus vidas, hicieron viral este video en las últimas horas. Antes los gritos de miedo por la situación y una solicitud de la mujer a su esposo de que no la vaya a abandonar en ese momento de pánico que golpeó a Venezuela, se escuchó que el señor le respondió: “No te voy a dejar”, se escucha al fondo de la grabación.

Mientras las imágenes de la pareja continúan recorriendo las redes sociales en medio de la viralidad del suceso, las autoridades venezolanas siguen evaluando los daños y muertes provocadas por la secuencia sísmica en distintas regiones del país. Hasta ahora van 188 muertos y más de 1.520 heridos. Equipos de rescate, bomberos y personal de Defensa Civil han trabajado arduamente en la remoción de escombros, la asistencia a los damnificados y la inspección de edificios para el monitoreo de daños estructurales.

Segundos que salvan vidas

En paralelo a la emergencia, numerosos ciudadanos reportaron en redes haber recibido una notificación automática en sus teléfonos Android antes de percibir el temblor. Es el Sistema de Alerta de Terremotos de Google, una herramienta que detecta movimientos sísmicos mediante los acelerómetros integrados en los celulares. El mecanismo opera como una red colaborativa. Cuando múltiples teléfonos detectan simultáneamente un movimiento compatible con un sismo, los datos se envían a los servidores de Google, donde algoritmos especializados verifican el evento.