x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Influencer murió en plena transmisión en vivo luego de estrellarse con su “helicóptero” ultraligero casero

El reconocido creador de contenido de 55 años, murió de forma instantánea tras caer precipitadamente en su aeronave adquirida por unos 350.000 yuanes, poco más de 190 millones de pesos colombianos, aproximadamente.

  • El influencer chino Tang Feiji, de 55 años, perdió la vida mientras transmitía en vivo uno de sus vuelos recreativos en su “helicóptero” ultraligero. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
    El influencer chino Tang Feiji, de 55 años, perdió la vida mientras transmitía en vivo uno de sus vuelos recreativos en su “helicóptero” ultraligero. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
  • Tang Feiji, el influencer chino de 55 años que murió en un reciente accidente. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
    Tang Feiji, el influencer chino de 55 años que murió en un reciente accidente. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
  • Secuencia de la caída del influencer chino, mientras en el Live comentaban sus espectadores. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
    Secuencia de la caída del influencer chino, mientras en el Live comentaban sus espectadores. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
El Colombiano
El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

La audiencia en Douyin, la versión local de TikTok en China, se había acostumbrado a las arriesgadas, raras y alocadas acciones extremas de Tang Feiji, un reconocido creador de contenido de 55 años, oriundo de la ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan.

Sin embargo, su más reciente stream no terminó en aplausos, sino en publicaciones de emojis de tristeza, en medio de una tragedia que conmocionó a sus cientos de seguidores y que expuso los límites de los streamings extremos.

Le puede interesar: Más de 40 periodistas salvadoreños se exiliaron en 2025 por temor a capturas y acoso del gobierno de Bukele

Feiji, perdió la vida mientras transmitía en vivo uno de sus vuelos recreativos en su “helicóptero” ultraligero cuando se estrelló. En triste suceso reavivó el debate sobre la seguridad en la aviación aficionada. El fatal desenlace se desarrolló en tiempo real frente a una audiencia digital, que solo pudo comentar.

El influencer se encontraba a bordo de un “birrotor” modificado por él mismo, una aeronave ultraligera que había adquirido a principios de 2024 por unos 350.000 yuanes, equivalentes a poco más de 190 millones de pesos colombianos.

El aparato, un modelo monoplaza (de un solo asiento) de aproximadamente 115 kilogramos, era el protagonista de sus hazañas aéreas. La cámara frontal, que registraba la maniobra, capturó el momento de la fatalidad, cuando de repente, Feiji perdió el control.

La aeronave cayó en picada y se estrelló violentamente contra el suelo, lo que desencadenó una explosión inmediata seguida del incendio del aparato, mientras en el video se vio como corrían los comentarios en el en vivo.

Esta escena, ocurrida el pasado 27 de septiembre, dejó en shock a los usuarios que seguían la retransmisión, convirtiendo la plataforma digital, que tanto reconocimiento le había brindado, en el escenario de su dolorosa muerte.

La sombra de la ilegalidad aérea

Más allá de la conmoción por el accidente, la tragedia sacó a la luz serios interrogantes sobre la seguridad de las prácticas aéreas aficionadas que hay en China.

A pesar de su pasión por la aviación, las investigaciones confirmaron que Tang Feiji no había completado los trámites necesarios ni la documentación requerida para operar la aeronave como piloto con licencia.

Tang Feiji, el influencer chino de 55 años que murió en un reciente accidente. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
Tang Feiji, el influencer chino de 55 años que murió en un reciente accidente. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias

Este hecho ha generado una intensa discusión en redes sociales y medios internacionales, centrando la atención en los peligros que hay en este tipo de entretenimiento extremo en la aviación china. Para los usuarios en redes sociales, la “necesidad de una regulación” más estricta para aquellos que combinan actividades de alto riesgo con la exposición masiva del live streaming, debe ser una “primordial” realidad, sobre todo en ese país.

Lo que se sabe de la vida de Tang Feiji

Tang Feiji nació en 1970 en la ciudad de Guangyuan, provincia de Sichuan, China, y durante los últimos años construyó una carrera digital compartiendo su pasión por la aviación.

Feiji, era apodado “Tang Aeronave” en Douyin –versión china de TikTok– y se convirtió en un referente para los aficionados de los aviones y helicópteros gracias a sus conocimientos técnicos e innovador estilo.

Secuencia de la caída del influencer chino, mientras en el Live comentaban sus espectadores. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias
Secuencia de la caída del influencer chino, mientras en el Live comentaban sus espectadores. FOTO: Captura tomada de video redes sociales @SoyTendencias

En su perfil tenía cerca de 100.000 seguidores, quienes lo seguían por hablar de temas de aviación ligera y dar tutoriales y consejos prácticos sobre mantenimiento y vuelo de aeronaves personales. Se caracterizaba por compartir su aprendizaje y mostrar sus aeronaves.

Con el tiempo, según relataron medios locales, su contenido se volvió más extremo que practico e instructivo, por lo que evolucionó a vuelos reales mientras desafiaba los límites de la seguridad personal, lo que lo llevó a tener tanto apoyo como críticas.

También le puede interesar: Padrino López denuncia presencia de aviones de combate de EE. UU. en costas venezolanas: “Es una provocación y una amenaza”

Temas recomendados

Internacional
Redes sociales
Virales
Tendencias
Muerte
Mundo
Influencer
Polémicas
Videos
Plataformas digitales
Vehículos
Seguidores
Creadores de contenido
Helicóptero
Asia
China
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida