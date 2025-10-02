Le salió otra “pata” al caso de Blessd: le piden a Westcol que se retracte por señalamientos de hurto a Iván Galindo

Al proceso penal por los supuestos delitos de secuestro simple, lesiones personales y amenazas de muerte en contra del reguetonero antioqueño Stiven Mesa Londoño (Blessd), le ha aparecido un nuevo capítulo por cuenta de la controversia en redes sociales. La firma de abogados Cadena y Asociados, que representa la defensa legal del empresario musical Iván Galindo Navia, publicó un comunicado en el que le da 48 horas al influencer Luis Villa (Westcol) para que se retracte de afirmaciones en contra de su cliente, a quien al parecer señaló de haber hurtado las joyas de Blessd que originaron el problema. “De lo contrario, se solicitarán los correctivos judiciales correspondientes”, acotó la firma jurídica.



Antecedentes de la denuncia contra Bleessd

Tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, la investigación comenzó hace unas semanas por una denuncia de Iván Andrés Galindo Navia, manager del artista urbano Pirlo 420 (Emanuel Cortés Herrera), con quien Blessd había grabado una canción el año pasado. Tras la filmación del video en Medellín, Galindo, Pirlo 420 y su equipo fueron citados a una parcelación de casas en el Alto de las Palmas. Allí, asegura, se encontraron con Blessd, su jefe de seguridad Néstor, su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y varios hombres encapuchados. Galindo narró a la Fiscalía que fueron acusados de haber participado en el robo de las joyas y relojes del cantante, un episodio que circuló en redes a finales de 2024. Según su versión, los obligaron a entregar los celulares, los golpearon y hasta amenazaron con cortarles la lengua y los dedos si no admitían el supuesto hurto.

El denunciante afirma que les hicieron desnudarse, dar las claves de sus teléfonos y someterse a una prueba de sangre realizada por una mujer con traje antifluidos. Esto dice su declaración juramentada: “Vamos a hacerla sencilla. El que se metió a robar a la casa de Blessd dejó sangre en la pared y, entonces, vamos a llamar a una enfermera para que tome muestras de sangre de cada uno y cotejarla con la sangre que encontraron”. El abogado Luis Ángel López, representante legal de Blessd y de Dímelo Jara, negó categóricamente las acusaciones y recalcó que su cliente no ha sido notificado formalmente de ninguna imputación. “Los señalamientos son falsos. Blessd no es ningún secuestrador. La versión de Pirlo ha cambiado varias veces y no vamos a prestarnos a darle escenario a esa denuncia”, señaló ante la prensa.

La polémica de Westcol

Este caso volvió a la lupa de la opinión pública este miércoles por los comentarios de Westcol en sus redes sociales. "Es falso que Iván Galindo Navia o cualquier miembro del equipo haya cometido el hurto de las cadenas del cantante Blessd. La imagen con la que Westcol acusa a Iván Andrés Navia Galindo de haber hurtado la cadena corresponde a un pantallazo de un video publicado por Blessd y que fue publicada en sus propias redes sociales", señala el comunicado. Y agrega: "Amablemente invitamos a Westcol a retractarse de lo afirmado dentro de las 48 horas siguientes y por los mismos canales en que ha realizado estas afirmaciones, de lo contrario se solicitarán los correctivos judiciales correspondientes".



