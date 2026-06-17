Video | Así fue la detención del activista Beto Coral por agentes de ICE en Arizona, Estados Unidos

Un video divulgado por el periodista colombiano Daniel Coronell muestra el instante en que agentes de inmigración de Estados Unidos detienen al activista y excandidato al Congreso Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, en el estado de Arizona. Las imágenes, que según Coronell habrían sido grabadas por el propio Coral mediante unas gafas inteligentes, captan el desarrollo del procedimiento mientras el activista caminaba junto a un menor de edad que sería su hijo y paseaba a su perro. En el video se observa cómo varios agentes se acercan a Coral y le informan sobre la medida en su contra. El activista les pregunta el motivo de la detención y solicita conocer los detalles del procedimiento. Los uniformados, identificados como integrantes de Homeland Security Investigations (HSI), una división del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, proceden a restringir su movilidad mientras continúan explicándole la situación.

La grabación fue compartida por Coronell a través de su cuenta en X, donde informó que Coral enfrenta un proceso migratorio que podría derivar en su deportación. Según el periodista, el activista tendría la posibilidad de apelar la decisión ante un juez de inmigración o, en su defecto, acogerse a un proceso de salida voluntaria del país. Conozca: Video | Beto Coral, activista y excandidato al Congreso, fue detenido por el ICE en Arizona: esto es lo que se sabe “Este es el momento en que agentes de Homeland Security Investigations arrestan a Beto Coral. Tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante un juez o de optar por la autodeportación. Su hijo está seguro con su mamá”, escribió Coronell al publicar el material audiovisual. Horas antes, el comunicador había alertado sobre el procedimiento en curso y señaló que Coral lo había contactado para informarle que estaba siendo detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).