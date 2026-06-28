Jhon Arias: “Este partido nos da confianza, pero ahora comienza un nuevo Mundial”

El volante chocoano Jhon Arias aseguró que el empate frente a Portugal fortaleció la confianza de la Selección Colombia, aunque insistió en que el equipo debe mantener la calma y pensar únicamente en el reto de los dieciseisavos de final frente a Ghana.

Jhon Arias volvió a ser uno de los futbolistas más destacados de la Selección Colombia. Su despliegue físico, la claridad para asociarse con sus compañeros y su constante desequilibrio fueron fundamentales para que la Tricolor igualara ante Portugal y cerrara una fase de grupos que dejó al equipo con la confianza en alza de cara a los dieciseisavos de final.

Tras el compromiso, el extremo destacó la importancia del resultado frente a una de las selecciones señaladas como favoritas para disputar el título, aunque dejó claro que el grupo mantiene los pies sobre la tierra.

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“Era un partido especial, un partido que nos hace bien como selección, de dar esa muestra de carácter ante una de las favoritas en el papel como Portugal”, afirmó.

Para Arias, competir de igual a igual frente a una potencia europea representa un impulso anímico tanto para el plantel como para todo el país.

“Es una inyección de confianza para nosotros, para la gente en Colombia, para el pueblo colombiano. Es importante saber que tenemos una gran selección, una selección que da motivos para soñar”, señaló.

Sin embargo, el futbolista también envió un mensaje de prudencia en medio del entusiasmo que ha generado el rendimiento del equipo en el Mundial.

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“Es una selección que debe ir paso a paso, con mesura, sabiendo que ahora tenemos por delante una nueva competición”, explicó.

Y es que, para el jugador colombiano, la Copa del Mundo cambia completamente cuando comienzan los cruces de eliminación directa.

“Para mí, particularmente, en los mata-mata se abre una nueva competición. Exigen cosas diferentes, pero creo que venimos construyendo una gran selección y cosas muy lindas”, comentó.

El próximo desafío será Ghana, una selección que Arias considera uno de los rivales más exigentes que podía encontrar Colombia en esta instancia.

“Va a ser difícil, muy difícil. Ahora aumenta el nivel y el juego se pone mucho más complicado. Ellos tienen méritos para estar en los dieciseisavos de final y los equipos africanos siempre imponen mucho respeto por su fortaleza física y también por su capacidad táctica”, analizó.

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El extremo aseguró que el cuerpo técnico aprovechará los próximos días para estudiar al rival y preparar un partido que será determinante para seguir avanzando.

“Vamos a trabajar estos días para preparar el partido y conseguir seguir avanzando”, afirmó.

Uno de los aspectos que más satisfacción le genera al jugador de Palmeiras es el crecimiento progresivo que ha mostrado Colombia desde su debut en el torneo.

“Es importante llegar en ese subidón a esta instancia definitiva. Se abre un nuevo Mundial y una nueva expectativa para todas las selecciones clasificadas. Para nosotros es muy bueno llegar en esa creciente”, destacó.

Pese a que muchos aficionados ya empiezan a ilusionarse con una campaña histórica, Arias prefirió mantener la cautela. Cuando fue consultado sobre la posibilidad de disputar los ocho partidos y alcanzar la final, respondió con la serenidad que ha caracterizado al grupo durante toda la competencia.

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“Yo me ilusiono con cuatro y vamos contando. Es mi manera de ser: voy paso a paso, partido a partido”, dijo entre sonrisas.

Eso sí, reconoció que el sueño de todo el plantel sigue intacto.

“Claramente ese es el gran objetivo. Es el sueño que tenemos todos de completar los ocho partidos en este Mundial y llegar a esa gran final. Pero todavía tenemos un largo recorrido hasta ese momento”, concluyó.

Las palabras de Jhon Arias reflejan el ambiente que vive la Selección Colombia: un grupo fortalecido por su rendimiento, convencido de sus capacidades y con la ilusión intacta, pero consciente de que el verdadero desafío apenas comienza. El empate ante Portugal dejó motivos para creer; ahora el reto será transformar esa confianza en resultados cuando inicie la fase definitiva del Mundial.