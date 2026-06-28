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Daniel Muñoz lanza un mensaje de fe: “Colombia está para cosas grandes”

El lateral derecho aseguró que la Selección Colombia tiene argumentos para competir con cualquiera en el Mundial y dejó claro que el sueño del grupo sigue intacto: disputar los ocho partidos del torneo.

  • El lateral derecho antioqueño Daniel Muñoz es el goleador de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica. Foto: Juan Antonio Sánchez
    El lateral derecho antioqueño Daniel Muñoz es el goleador de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica. Foto: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Tras el valioso empate frente a Portugal, uno de los grandes favoritos al título, el ambiente en la Selección Colombia es de optimismo y convicción. Así lo dejó claro Daniel Muñoz, quien aseguró que el combinado nacional demostró que tiene el nivel para competir contra las mejores selecciones del mundo y seguir soñando con una campaña histórica.

El lateral antioqueño destacó la personalidad con la que Colombia afrontó el compromiso y aseguró que el resultado fortalece la confianza del grupo de cara a la fase de eliminación directa.

“Seguro que sí, Colombia está para cosas grandes. Ante un rival que es favorito a ganar el título, creo que estamos para mucho más”, afirmó Muñoz al ser consultado sobre si este equipo tiene el traje para llegar lejos en el Mundial.

Aunque en esta ocasión no tuvo protagonismo dentro del terreno de juego, el defensor resaltó la unión que existe entre los 26 convocados, una de las fortalezas que, según él, ha permitido que la selección mantenga un alto nivel competitivo independientemente de quién esté en la cancha.

“Desde afuera se sufre mucho, pero hay que estar apoyando tanto adentro como afuera. Somos una linda y hermosa familia, una hermandad grandísima y de eso se trata el fútbol. Los que van adentro son leones y los que estamos afuera esperando la oportunidad también. Cada que se entró se mostró un buen resultado”, expresó.

Ese espíritu colectivo ha sido una constante durante la campaña mundialista de Colombia. Los futbolistas que han ingresado desde el banco han respondido cuando el cuerpo técnico los ha necesitado, reflejando la competencia interna y el compromiso de todo el plantel.

Ahora, la atención está puesta en el próximo desafío. Colombia enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final, un rival que Muñoz anticipa será tan exigente como los anteriores. “Ghana será un rival complicado, como todos los que hemos enfrentado en este Mundial. Ya los miraremos, ya nos concentraremos en ellos y es el siguiente objetivo”, comentó.

Pese a que el camino apenas entra en su fase decisiva, dentro del grupo nadie piensa en conformarse con haber superado la fase de grupos. El objetivo sigue siendo llegar hasta el último día de competencia.

“Por supuesto. Si no soñamos con los ocho partidos, no estamos acá”, sentenció Muñoz, dejando claro que la ilusión de la Selección Colombia no se limita a avanzar una ronda, sino a pelear por el título mundial. Con un equipo cada vez más sólido, unido y convencido de sus capacidades, Colombia afrontará la etapa de eliminación directa con la certeza de que puede competir de igual a igual frente a cualquier selección y con la ilusión intacta de seguir escribiendo una página histórica en el Mundial.

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