Maduro excarceló a 13 líderes opositores en Venezuela

Las autoridades judiciales y carcelarias de Venezuela excarcelaron durante la madrugada de ayer a ocho líderes opositores, dos de ellos con nacionalidad italiana, y otorgó arresto domiciliario para otros cinco. Así lo informó un ala de la oposición en ese país, que suele negociar liberaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.
La mayoría de los liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, que fueron denunciados por el régimen a principios de año.
En el grupo también se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la crisis desatada con las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro se proclamó vencedor por encima de Edmundo González, candidato de la líder política María Corina Machado.