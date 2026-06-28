Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo tras 74 horas de búsqueda en Venezuela

La tragedia en Venezuela por los dos terremotos del miércoles sigue cobrando vidas, esta vez enlutando al mundo del deporte con el desenlace de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo. Sus cuerpos fueron hallados sin vida luego de 74 horas de búsqueda. Así lo confirmaron autoridades venezolanas y el club Sport Marítimo de La Guaira, quienes informaron el hallazgo de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de sus dos hijos, Aarón (7 años) y Ainhoa (5 años). Los restos fueron localizados entre los escombros del complejo residencial Cumanagoto, en la zona de Playa Grande, una de las áreas más golpeadas por los potentes sismos que sacudieron al país el pasado miércoles.

El Club Sport Marítimo confirmó la tragedia. Foto: captura historia de @maritimolg

La tragedia sorprendió a Trejo en Caracas, donde se encontraba concentrado con su equipo para disputar la primera fecha de la copa local. Tras producirse los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, el defensor regresó de inmediato a La Guaira para encontrar su edificio completamente derrumbado. Lea también: En camionetas con cuerpos apilados, familias en Venezuela trasladan a sus muertos a la morgue tras el colapso hospitalario

Desde ese momento, el futbolista encabezó una búsqueda desesperada, utilizando sus redes sociales para implorar ayuda y solicitar la presencia de perros rescatistas y brigadistas. Testigos y medios locales reportaron que el propio jugador participó activamente en las tareas de remoción de escombros, utilizando sus propias manos con la esperanza de hallar sobrevivientes.

¿Quién es Luca Trejo?

Lucas Trejo es un defensor central de 38 años que ha hecho una carrera de “trotamundos”, pero la tragedia a su vida llegó en el vecino país de Venezuela. Nacido en Córdoba (Argentina) el 29 de diciembre de 1987, ha militado en 17 clubes de ocho países diferentes, incluyendo pasos por el L’Escala FC en España y varios equipos de la liga de Grecia como el Atromitos FC y el Ethnikos Asteras. En Argentina, jugó para Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto entre 2011 y 2014, antes de radicarse definitivamente en el exterior. Su llegada a Venezuela en 2016 marcó un hito en su carrera; en el Monagas SC se convirtió en una pieza fundamental y capitán, logrando el primer título de liga en la historia del club en 2017 y clasificando a la Copa Libertadores.