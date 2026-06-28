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Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo tras 74 horas de búsqueda en Venezuela

El defensor argentino hizo su carrera en varios países en el extranjero, pero fue en Venezuela donde había encontrado estabilidad y alegría.

  • Aarón , Ainhoa y Yanina Maranella, hijos y esposa de Lucas Trejo, fueron hallados sin vida. Foto: Instagram @lucastrejo_lt
    Aarón , Ainhoa y Yanina Maranella, hijos y esposa de Lucas Trejo, fueron hallados sin vida. Foto: Instagram @lucastrejo_lt
  • El Club Sport Marítimo confirmó la tragedia. Foto: captura historia de @maritimolg
    El Club Sport Marítimo confirmó la tragedia. Foto: captura historia de @maritimolg
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La tragedia en Venezuela por los dos terremotos del miércoles sigue cobrando vidas, esta vez enlutando al mundo del deporte con el desenlace de la familia del futbolista argentino Lucas Trejo. Sus cuerpos fueron hallados sin vida luego de 74 horas de búsqueda.

Así lo confirmaron autoridades venezolanas y el club Sport Marítimo de La Guaira, quienes informaron el hallazgo de Yanina Maranella, esposa del jugador, y de sus dos hijos, Aarón (7 años) y Ainhoa (5 años). Los restos fueron localizados entre los escombros del complejo residencial Cumanagoto, en la zona de Playa Grande, una de las áreas más golpeadas por los potentes sismos que sacudieron al país el pasado miércoles.

El Club Sport Marítimo confirmó la tragedia. Foto: captura historia de @maritimolg
El Club Sport Marítimo confirmó la tragedia. Foto: captura historia de @maritimolg

La tragedia sorprendió a Trejo en Caracas, donde se encontraba concentrado con su equipo para disputar la primera fecha de la copa local. Tras producirse los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2, el defensor regresó de inmediato a La Guaira para encontrar su edificio completamente derrumbado.

Lea también: En camionetas con cuerpos apilados, familias en Venezuela trasladan a sus muertos a la morgue tras el colapso hospitalario

Desde ese momento, el futbolista encabezó una búsqueda desesperada, utilizando sus redes sociales para implorar ayuda y solicitar la presencia de perros rescatistas y brigadistas. Testigos y medios locales reportaron que el propio jugador participó activamente en las tareas de remoción de escombros, utilizando sus propias manos con la esperanza de hallar sobrevivientes.

¿Quién es Luca Trejo?

Lucas Trejo es un defensor central de 38 años que ha hecho una carrera de “trotamundos”, pero la tragedia a su vida llegó en el vecino país de Venezuela.

Nacido en Córdoba (Argentina) el 29 de diciembre de 1987, ha militado en 17 clubes de ocho países diferentes, incluyendo pasos por el L’Escala FC en España y varios equipos de la liga de Grecia como el Atromitos FC y el Ethnikos Asteras. En Argentina, jugó para Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto entre 2011 y 2014, antes de radicarse definitivamente en el exterior.

Su llegada a Venezuela en 2016 marcó un hito en su carrera; en el Monagas SC se convirtió en una pieza fundamental y capitán, logrando el primer título de liga en la historia del club en 2017 y clasificando a la Copa Libertadores.

Por su autoridad en el campo se ganó el apodo de “El General”. Medios internacionales y deportivos resaltan que el defensor en repetidas ocasiones había manifestado su amor por Venezuela, asegurando que era el país donde más feliz se había sentido y donde había decidido construir su vida familiar.

La pérdida de la familia Trejo es solo una de las miles de historias que componen la tragedia humanitaria que atraviesa el vecino país. Los últimos informes oficiales reportan un saldo devastador de 1.430 fallecidos, más de 4.300 heridos y una cifra alarmante de casi 70.000 desaparecidos. Además, la destrucción es masiva, con más de 3.000 familias que han perdido sus hogares por el colapso de edificios enteros.

Siga leyendo | “¿Cuántas vidas hemos perdido?”: Venezuela restringe el acceso de rescatistas en plena emergencia

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