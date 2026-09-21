Delcy Rodríguez llegó a EE. UU. para participar en Asamblea General de la ONU y reunirse con Trump

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó a Estados Unidos, donde participará en la Asamblea General de la ONU, según un mensaje publicado en sus redes sociales.
“En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”, escribió Rodríguez en X (antiguo Twitter).
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Será el regreso de un mandatario venezolano en la Asamblea General de las Naciones Unidas, espacio en el que no tenían participación desde el discurso de Nicolás Maduro en 2018. El exdirigente venezolano está actualmente recluido en una prisión de Nueva York, a la espera de ser juzgado por varios delitos, entre ellos el de “narcoterrorismo”.