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Santiago Cruz: “Fragmentos es el disco más revelador de mi carrera”

El artista colombiano acaba de lanzar su álbum número 11, que trae 10 canciones nuevas y un cover en homenaje a Fito Páez. Hablamos con él del proceso de este disco y de su gira, que comienza este 16 de septiembre.

  • Santiago Cruz lanza su disco Fragmentos y comienza de inmediato su Tour Sigo en pie, en Medellín estará el 12 de diciembre en el Teatro Metropolitano. FOTO Cortesía Andrés Alvarado.
    Santiago Cruz lanza su disco Fragmentos y comienza de inmediato su Tour Sigo en pie, en Medellín estará el 12 de diciembre en el Teatro Metropolitano. FOTO Cortesía Andrés Alvarado.
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 11 minutos
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Santiago Cruz vuelve al ruedo con música nueva. Es su álbum número 11, con 11 canciones y toda una exploración “sobre la ausencia, la fragilidad y la afinidad”. Se llama Fragmentos y, a pesar de la descripción que acabamos de dar, no es un disco triste.

Es como una amalgama de emociones que sí o sí nos dejan pensando. Fragmentos es, para Santiago Cruz, un álbum “profundamente íntimo, profundamente personal con la curiosidad de que es el disco donde más colaboraciones en composición he tenido en mi carrera”, precisó en conversación con EL COLOMBIANO.

Hay una canción para su padre, un tributo a Fito Páez, su primera canción en inglés a dúo con el sudafricano Roan Ash y letras tan profundas como nos tiene acostumbrados Santiago Cruz.

Cuando leí la descripción y antes de escuchar las canciones, pensé que era un disco triste y al oírlo me doy cuenta que no lo es...

“Me encanta escuchar eso. Fragmentos me agarra en un acontecimiento muy puntual que enmarca perfectamente el disco y es que hace un par de años más o menos me di cuenta de que estaba llegando a la edad en la que falleció mi papá.

Mi papá murió de 51 años en diciembre del 2002 y desde que cumplí 48 más o menos es como si se hubiese activado un tic tac dentro de mí a acercándome a ese hito. Obviamente que el ciclo natural de la vida es que tú vas a sobrevivir a tus papás, es el ciclo natural. Lo que pasa es que tú esperas que sea lo más tarde posible. Entonces cuando me fui acercando a ese hito, la cabeza empezó a jugarme unas pasadas muy extrañas”.

¿Cómo cuáles?

“El inconsciente, la mente, el espíritu, todo, me enfermé, y empecé a sentir un poco más de cerca eso de la afinidad. Yo desde hace muchos años en mi vida vivo con el propósito de durarle la mayor cantidad de años posibles a mis hijos, en el mejor estado posible.

Pero te digo que llegar a esos 51, en mi cabeza, en mi espíritu, en mi alma empezaron a pasar cosas muy extrañas. Mis exámenes de laboratorio eran absurdos, eran como de una persona enferma realmente. Y nos dimos cuenta que había un tema mental y emocional muy fuerte allí. Y empecé a tramitarlo y durante esos años también hubo muertes cercanas, algunas antes de tiempo y eso me confrontó mucho. Esa fragilidad, esa dilema que plantea la ausencia está muy presente en el disco. Obviamente empieza con una orilla un poco lúgubre y termina bastante esperanzador de alguna manera, porque además tiene un orden, me parece lindo”.

Claro, tiene un orden y escucharlo en orden es importante y ahí en la mitad está la canción para el papá, Donde quiera que estés y así uno al escuchar va viendo que es un disco muy personal, ahí en esa canción hablas del Tolima, de la pena que pasaste con Rubén Blades y más...

“Absolutamente, es un disco profundamente íntimo, profundamente personal con la curiosidad de que es el disco donde más colaboraciones en composición he tenido en mi carrera. Y eso hizo que al estar en un cuarto con más gente me empeñara en defender con más ahínco mi punto de vista y terminé sin sintiéndome contenido para dejarme ser. Yo me preguntaba ¿por qué un disco el más colaborativo en composición termina siendo el más revelador de mi carrera?”.

Y también hay otro gran descubrimiento, que es Cardelino, con el que haces la canción 4 vasos y 1 florero...

“A Cardelino yo ya lo había oído, ya me había gustado una primera canción que descubrí de él que se llama Cursi y su onda me gustaba mucho.

Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente el año pasado porque los dos somos invitados en un disco que hizo Dyango y que grabamos los videos en Buenos Aires. Cardelino es uruguayo y le dije que era su fan. Tiramos buena onda, nos hicimos amigos y yo ya tenía esa canción escrita antes. La parte mía ya estaba escrita y había dejado un espacio para que alguien con esa onda le metiera ese espíritu a la canción. Cardi tiene todo el flow de la actualidad del mundo urbano; es un tipo que se mueve muy bien en R&B, es un multiinstrumentista, un tipo con una gran voz, con una capacidad interpretativa maravillosa. Y entonces le pasé la idea con el espacio abierto para que él metiera lo que él quisiera y hasta me hizo replantear una parte de la canción y quedó genial”.

Me sorprendió encontrar también una canción en inglés, The Lucky Ones con el sudafricano Roan Ash...

“Lo de Roan es un cuento muy lindo porque Warner Chappell, la editora que maneja mi catálogo, hace cada año un campamento de composición en Nashville donde junta talento latino con talento de Nashville, que es un epicentro muy particular de música en Estados Unidos. Entonces el año pasado fui a ese campamento, me voló la cabeza, Nashville me voló la cabeza. Y en un momento estamos en una sesión de posición con un productor bogotano que se llama Diego Contento, con un compositor venezolano que se llama Eudis Ruiz, está el tío Santi de Ibagué Tolima, Colombia y está un compositor y cantante sudafricano de Pretoria, Sudáfrica que se llama Roman Ash.

Yo ya sabía que iba a trabajar con él, entonces ya había oído su música como tarea, me había encantado la onda. Pero no sabía con qué tipo me iba a encontrar e hicimos un clic fantástico. Yo llegué con la idea de hablar de si en la vida hay una cantidad de cosas que son al azar, pero como también de intentarlo, porque de pronto somos de los afortunados, y entonces hicimos la canción y pues en ese experimento escribir en inglés –y me perdonará la academia inglesa de la lengua, pero creo que es un poco más demandante el español para escribir que el que el inglés. creo que es más exigente estéticamente el español– y salió esta canción. Al pensar qué hacer con ella le dije a Roman que la quería grabar y que la cantara conmigo y por suerte así fue”.

Medellín está muy presente en este disco...

“Ese cuento es muy bueno. Yo obviamente tuve muy claro el nombre del disco desde temprano, Fragmentos, era clarísimo para mí. Tenía una idea que empecé a trabajar con IA, simplemente como boceto, no para que fuera la imagen final: era como yo viéndome en espejo y el espejo roto, pero en mi cara había un hueco, pero luego no sé si la vanidad del ego sucumbía la idea de que había que tener la cara ahí un poco más presente. La siguiente imagen que hice entonces era un plano muy cerrado mío, un retrato onda foto de documento, que estuviera roto y se la mostré a mi fotógrafo Andrés Alvarado y él me dijo que en Medellín había un personaje que se llama Cafera, Carlos Felipe Ramírez, @cafera13 en Instagram, que maneja una técnica de 1850 donde la foto sale en una placa de vidrio y esa placa se puede romper y ahí pensé que eso era, entonces mira el fantástico el viaje de empezar en IA y terminar en una máquina de 1850. Esa foto es real, esos fragmentos son reales. Primero ensayamos con una placa sin foto a ver en qué punto se rompía como de una manera más adecuada y luego tomamos cinco placas porque eso es lo otro, no es que se puedan tomar 5.000 fotos como en cualquier sesión de fotos de ahora. Es muy puntual lo que tienes que hacer.

Tomamos cinco placas, la primera no rompió como queríamos y la segunda rompió perfecto así tal como la ves. Esa es la carátula del disco, eso es Fragmentos. Además esa técnica implica una dosis de verdad maravillosa, no puedes ir maquillado, por ejemplo. Carlos me decía que a la gente que vive de su imagen no le gusta verse cómo sale en este tipo de fotos porque sale muy expuesto”.

Y eso es salir el disco y salir de inmediato de gira. Eso no es muy común...

“No es común y nos animamos a esa locura de incluso anunciar la gira antes de que saliera el disco. Es decir que me crean que esto va a ser lindo, les va a gustar y es como desafiar un pocola fidelidad del fan. Decirle que se sumen a este viaje de Sigo en pie (así se llama la gira). Y nos vemos en diciembre en Medellín, ya está por agotarse la fecha del 12”.

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