Venezuela tras la caída de Maduro: 79 % de los venezolanos están a favor de su captura, según encuesta

El sondeo se realizó pocos días tras la captura de Maduro por parte de tropas estadounidenses.

  La encuesta se realizó en los 23 estados de Venezuela y en Caracas, Distrito Capital. FOTO: Colprensa
    La encuesta se realizó en los 23 estados de Venezuela y en Caracas, Distrito Capital. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
13 de enero de 2026
bookmark

Luego de la captura del dictador Nicolás Maduro, los movimientos políticos dentro de Venezuela han sido lo que ha llamado la atención de la opinión pública; sin embargo, lo que piensan dentro los venezolanos poco ha salido a la luz. Según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), en el país vecino 79 % de los venezolanos ve como positivo lo que ocurrió el 3 de enero.

La encuesta, aplicada en Venezuela días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, muestra que la mayoría de los ciudadanos califica como agradable lo que pasó. Sin embargo, el sondeo también evidencia un clima de preocupación por un posible recrudecimiento de la represión y por la sensación de un mayor cierre político bajo del chavismo.

El sondeo, realizado en los 23 estados de Venezuela y en el Distrito Capital, con una muestra de 361 personas, indica que el 79 % de los encuestados considera positivos los hechos recientes, mientras que un 21 % los evalúa de manera negativa.

Según lo que le dijo a El Tiempo Carlos Lemoine, analista y presidente de negocios del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que realizó la encuesta, el sondeo fue aplicado por vía telefónica entre el 5 y el 9 de enero. Esta muestra una valoración positiva de la captura de Maduro y que además esta percepción se mantiene estable en todos los rangos de edad.

Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 80 % considera favorable lo sucedido; en los grupos de 25 a 34 años y de 55 a 69 años, el respaldo asciende al 81 %. Incluso, entre los mayores de 70 años, un 71 % tiene una percepción positiva.

El apoyo es mayor entre las mujeres, con un 82 % de opiniones favorables, frente a un 75 % entre los hombres.

Otro aspecto relevante del estudio es su cobertura territorial: en Caracas, el 80 % de los consultados calificó como positiva la captura de Maduro.

“El hecho de que la encuesta se haya realizado en todo el territorio nacional demuestra que no se trata de una percepción limitada a Caracas, sino de un sentimiento generalizado en el país”, le dijo Lemoine al medio anteriormente citado.

No obstante, la encuesta también resaltó que las personas se encuentran preocupadas por el temor a las represalias que puede haber dentro del país, sobre todo por las características violentas que en veces pasadas ha demostrado el régimen.

Lo cierto es que actualmente Maduro se encuentra encarcelado en Nueva York, y allí deberá responder ante las autoridades de Estados Unidos. Mientras tanto las jugadas geopolíticas cada vez más, entre ambas naciones, son reiterativas.

Temas recomendados

captura
Gobierno de Venezuela
régimen
Encuesta
Dictadura
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Nicolás Maduro
