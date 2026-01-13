Venezuela tras la caída de Maduro: 79 % de los venezolanos están a favor de su captura, según encuesta

Luego de la captura del dictador Nicolás Maduro, los movimientos políticos dentro de Venezuela han sido lo que ha llamado la atención de la opinión pública; sin embargo, lo que piensan dentro los venezolanos poco ha salido a la luz. Según una encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), en el país vecino 79 % de los venezolanos ve como positivo lo que ocurrió el 3 de enero.

La encuesta, aplicada en Venezuela días después de la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, muestra que la mayoría de los ciudadanos califica como agradable lo que pasó. Sin embargo, el sondeo también evidencia un clima de preocupación por un posible recrudecimiento de la represión y por la sensación de un mayor cierre político bajo del chavismo.

El sondeo, realizado en los 23 estados de Venezuela y en el Distrito Capital, con una muestra de 361 personas, indica que el 79 % de los encuestados considera positivos los hechos recientes, mientras que un 21 % los evalúa de manera negativa.

Según lo que le dijo a El Tiempo Carlos Lemoine, analista y presidente de negocios del Centro Nacional de Consultoría (CNC), que realizó la encuesta, el sondeo fue aplicado por vía telefónica entre el 5 y el 9 de enero. Esta muestra una valoración positiva de la captura de Maduro y que además esta percepción se mantiene estable en todos los rangos de edad.