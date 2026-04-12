Jorge Rodríguez proyecta un “nuevo tiempo” para Venezuela, ¿qué dijo sobre acusaciones de traición?

Desde el 3 de enero de este año, Venezuela vive en una constante sensación de zozobra. Ya no se trata únicamente de la crisis económica que durante años ha golpeado al país, sino de un remezón político que sacudió a los más altos mandos del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro, en medio de una operación militar estadounidense que cambió por completo el panorama interno.
Desde entonces, las decisiones en el poder han marcado un giro inesperado. Luego de que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el control, se han producido movimientos que han sorprendido tanto dentro como fuera del país. Entre ellos, la salida de figuras históricas del chavismo y cercanas a Maduro, como Vladimir Padrino López y Tarek William Saab, considerados durante años pilares del régimen.
Sin embargo, más allá de los cambios visibles, hay una pregunta que sigue rondando el ambiente político venezolano y que no ha logrado disiparse. Desde el momento en que Estados Unidos ejecutó el operativo que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, las dudas no han dejado de crecer.
¿Fue realmente una operación externa o, por el contrario, hubo una traición dentro del chavismo que facilitó su caída?