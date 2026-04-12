Jorge Rodríguez proyecta un “nuevo tiempo” para Venezuela, ¿qué dijo sobre acusaciones de traición?

Desde el 3 de enero de este año, Venezuela vive en una constante sensación de zozobra. Ya no se trata únicamente de la crisis económica que durante años ha golpeado al país, sino de un remezón político que sacudió a los más altos mandos del chavismo tras la captura de Nicolás Maduro, en medio de una operación militar estadounidense que cambió por completo el panorama interno. Desde entonces, las decisiones en el poder han marcado un giro inesperado. Luego de que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera el control, se han producido movimientos que han sorprendido tanto dentro como fuera del país. Entre ellos, la salida de figuras históricas del chavismo y cercanas a Maduro, como Vladimir Padrino López y Tarek William Saab, considerados durante años pilares del régimen. Sin embargo, más allá de los cambios visibles, hay una pregunta que sigue rondando el ambiente político venezolano y que no ha logrado disiparse. Desde el momento en que Estados Unidos ejecutó el operativo que terminó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, las dudas no han dejado de crecer. ¿Fue realmente una operación externa o, por el contrario, hubo una traición dentro del chavismo que facilitó su caída?

Lo que ha dicho el régimen sobre los cuestionamientos

En una reciente entrevista en EL PAÍS de España, el propio Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy, ha intentado cerrar la puerta a esa hipótesis. Ante la pregunta directa sobre una posible traición interna, respondió: “Estoy seguro de que no en lo que tiene que ver con los mandos políticos y militares”. Sin embargo, la contundencia de la negación no ha sido suficiente para disipar las dudas en un contexto donde el poder se ha reconfigurado con rapidez. En paralelo, el discurso oficial ha mutado: de la confrontación abierta con Washington se ha pasado a una relación que el propio Rodríguez definió en la misma entrevista como de “respeto y cooperación”. Para muchos, ese giro no es menor, sino una señal de ruptura con los valores que se arraigan en las entrañas políticas del chavismo. Las decisiones adoptadas en tiempo récord refuerzan esa lectura. La apertura a capital extranjero en sectores estratégicos como el petróleo y la minería, así como las modificaciones legales para atraer inversión, contrastan con años de retórica antiimperialista, uno de los pilares del régimen desde los inicios de la década de 2000, tras la llegada al poder de Hugo Chávez.

Un “nuevo momento político”