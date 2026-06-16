Venezuela firma un memorando con empresa estadounidense para recuperar su sistema eléctrico

El gobierno de Venezuela firmó el lunes 15 de junio un acuerdo con la empresa estadounidense General Electric (GE) para avanzar en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en medio de la crisis de suministro que afecta al país y tras seis semanas de evaluación técnica de las instalaciones.
El convenio fue anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, y establece como objetivo recuperar 1.000 megavatios en los primeros 24 meses y superar los 5.000 megavatios en un plazo de cuatro años.
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