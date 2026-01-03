Venezolanos en el exilio celebran la caída de Maduro: “¡Nunca pensé vivir para ver este momento!”

Hay alegría y júbilo en Venezuela y en varios países de Latinoamérica por la caída de Nicolás Maduro, bajo intervención militar estadounidense. El 3 de enero de 2026 será catalogado como un día histórico para el país, que se despide del chavismo después de 26 años y 11 meses.

La celebración es especialmente profunda entre los venezolanos en el exilio, quienes soñaron con este momento. El éxodo de migrantes que se produjo es una muestra del cambio de paradigma en el que están involucrados Estados Unidos y la Nobel de la Paz María Corina Machado, quien envió este sábado un mensaje a sus compatriotas para que se preparen para la libertad.