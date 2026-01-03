x

Venezolanos en el exilio celebran la caída de Maduro: “¡Nunca pensé vivir para ver este momento!”

Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados por el gobierno de Estados Unidos y en estos momento se encuentran en camino a Nueva York.

  • Venezolanos celebran caída de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTOS: Capturas de video
    Venezolanos celebran caída de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTOS: Capturas de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 7 horas
Hay alegría y júbilo en Venezuela y en varios países de Latinoamérica por la caída de Nicolás Maduro, bajo intervención militar estadounidense. El 3 de enero de 2026 será catalogado como un día histórico para el país, que se despide del chavismo después de 26 años y 11 meses.

La celebración es especialmente profunda entre los venezolanos en el exilio, quienes soñaron con este momento. El éxodo de migrantes que se produjo es una muestra del cambio de paradigma en el que están involucrados Estados Unidos y la Nobel de la Paz María Corina Machado, quien envió este sábado un mensaje a sus compatriotas para que se preparen para la libertad.

@karminreyes_

Nicolás Maduro está bajo el poder de Estados Unidos

♬ original sound - karmin
@yuan.monsalve.oficial CAYÓ MADURO Felicidad que duele 😭🇻🇪🕊️ No es una alegría limpia ni ligera; es una que viene cargada de años rotos, de silencios forzados y de despedidas que nunca quise dar. La idea de que Maduro caiga —de que el dictador pierda por fin el poder— no solo significa política: significa respiración. Significa que el miedo ya no gobierna nuestras vidas. Esto no nos devolverá todo. No regresará el tiempo perdido ni los abrazos que se quedaron a mitad del camino. No sanará del todo las ausencias ni borrará el dolor de haber crecido lejos de quienes amábamos. Hay heridas que aprendieron a vivir en silencio, que se volvieron parte de nosotros sin pedir permiso. Tuve que irme. Dejar mi país no fue una elección, fue una herida abierta. Me quitó mi casa, mis rutinas, mis abrazos cotidianos, la versión de mí que pudo haber sido si no hubiera crecido aprendiendo a sobrevivir en lugar de soñar. Me robó tiempo, calma y futuro. Me duele pensar en el niño que fui. En cómo me hicieron sentir menos por ser venezolano, como si mi origen fuera una carga y no una raíz. Un niño que escuchó demasiados “no”, al que le hicieron creer que soñar era un pecado, que sus alas estorbaban, que debía esconder quién era para sobrevivir. Me arrancaron oportunidades, me empujaron al exilio, me obligaron a madurar antes de tiempo. Por eso esta alegría también llora. Porque ninguna libertad llega sin duelo. Porque nada me devolverá exactamente lo que me fue arrebatado... pero sí me devuelve algo igual de valioso: la certeza de que el sufrimiento no seguirá heredándose. Pienso en los niños que vienen. En una generación que, ojalá, no tenga que huir para vivir. Que no crezca normalizando la escasez, el miedo o la mentira. Que pueda amar a su país sin que ese amor duela. Ellos tendrán una vida distinta a la mía, y eso —aunque me parta— me hace profundamente feliz. Si la libertad llega, llega tarde para algunos de nosotros... pero llega a tiempo para ellos. Y con eso, mi dolor encuentra sentido. Gracias, Dios. Porque aunque no nos devuelva todo lo que nos quitaron, nos devuelve algo inmenso: la esperanza de que el dolor no se repita. 🇻🇪🤍😭 #cayomaduro #venezuelalibre #venezuela #creadordelexito ♬ cardigan - Taylor Swift
@javierhalamadrid

Trump confirma que capturó a Maduro y que fue sacado de Venezuela

♬ original sound - Javierhalamadrid
@telemundo51miami Emotiva reacción en el exilio venezolano tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro. Venezolanos se reunieron en El Arepazo, en Doral, la madrugada del sábado para celebrar la noticia. #venezuela #maduro #florida #doral ♬ original sound - Telemundo51Miami

Dictaduras
Redes sociales
Crisis
Crisis en Venezuela
Geopolítica
crisis política
régimen
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
