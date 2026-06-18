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Sin vacuna ni tratamiento: el ébola supera los 200 muertos en África

La epidemia de ébola sigue agravándose en República Democrática del Congo.

  • La actual epidemia de ébola en República Democrática del Congo es causada por la cepa Bundibugyo, una variante poco común para la que no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado. FOTO: Getty.
    La actual epidemia de ébola en República Democrática del Congo es causada por la cepa Bundibugyo, una variante poco común para la que no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado. FOTO: Getty.
  • El El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) ha registrado más de 200 casos de ébola en el Congo. FOTO: @AfricaCDC vía X.
    El El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) ha registrado más de 200 casos de ébola en el Congo. FOTO: @AfricaCDC vía X.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
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Más de 200 personas han muerto de ébola en República Democrática del Congo (RDC), poco más de un mes después de que se declarara la epidemia, informó este jueves la agencia de salud de la Unión Africana.

El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) registró que 202 personas murieron a causa del virus, de un total de 875 casos confirmados, lo que representa una tasa de mortalidad del 23%.

“Lo que nos preocupa es el estado del rastreo de contactos”, dijo Wessam Mankoula, médico del África CDC.

“Debido a los retos de seguridad y a la dificultad de acceso a algunas zonas para nuestro personal de respuesta del África CDC, la Organización Mundial de la Salud y diferentes socios... seguimos observando que este rastreo de contactos es bajo”.

El El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) ha registrado más de 200 casos de ébola en el Congo. FOTO: @AfricaCDC vía X.
El El Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC) ha registrado más de 200 casos de ébola en el Congo. FOTO: @AfricaCDC vía X.

La Cruz Roja advirtió esta semana que el brote en RDC, declarado el 15 de mayo, aún no ha alcanzado su punto máximo y podría prolongarse un año.

Lea más: Informe revela que enfermedades endocrinas y metabólicas subieron 72 % en Colombia

La respuesta a la epidemia, la decimoséptima que azota a este extenso país de África Central, enfrenta enormes desafíos.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento homologado contra la rara cepa Bundibugyo, responsable de esta nueva epidemia.

Las tres provincias afectadas en el noreste del país --Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur-- llevan mucho tiempo sumidas en conflictos y desplazamientos masivos, lo que complica la respuesta.

¿Qué está pasando con el ébola en la República Democrática del Congo?

El ébola es una enfermedad viral grave y altamente contagiosa que puede provocar fiebre, debilidad intensa, dolores musculares y, en los casos más severos, hemorragias internas y externas.

Siga leyendo: Uganda confirmó dos nuevos casos sospechosos de ébola vinculados al brote detectado en el Congo

El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y ha causado varios brotes en África desde su identificación en 1976. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de mortalidad de la enfermedad puede variar considerablemente dependiendo de la cepa y de la rapidez con que los pacientes reciban atención médica.

La actual epidemia en la República Democrática del Congo está siendo causada por la cepa Bundibugyo, una variante poco común del virus para la que actualmente no existe una vacuna ni un

La OMS ha advertido que la enfermedad continúa expandiéndose a nuevas zonas del país, lo que dificulta las labores de vigilancia, rastreo de contactos y contención del virus.

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Preguntas y respuestas

¿Qué es la cepa Bundibugyo del ébola y por qué es peligrosa?
Es una variante poco común del virus del ébola identificada en África. Su peligrosidad actual radica en que, a diferencia de otras cepas, no cuenta con vacunas desarrolladas ni tratamientos médicos aprobados para combatirla.
¿Cómo se transmite el virus del ébola?
Se transmite a los humanos por el contacto directo con la sangre, secreciones, órganos u otros fluidos corporales de personas o animales infectados, propagándose rápidamente en condiciones de hacinamiento o fallas de salubridad.
¿Cuáles son las provincias más afectadas por el brote en el Congo?
El brote se concentra en el noreste de la República Democrática del Congo, afectando gravemente a las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, zonas actualmente afectadas por conflictos armados.

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