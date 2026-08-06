Casi 60.000 venezolanos que viven en Medellín se quedaron sin servicio de salud ¿Qué les pasó?

Una cuarta parte de los venezolanos que habitan Medellín se quedó por fuera del sistema de salud subsidiado. La razón es que estas personas no diligenciaron su certificado de permanencia o residencia, un requisito necesario para tener acceso al servicio.

De acuerdo con la EPS Savia Salud, durante el primer semestre de 2026, 59.917 ciudadanos venezolanos dejaron de estar afiliados al régimen subsidiado en Antioquia. De ese total, 58.109 correspondieron a Medellín y 1.808 a los demás municipios del departamento.

Medellín es la ciudad de Colombia que tiene el mayor porcentaje de migrantes venezolanos respecto a su población, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que indicó que en la capital antioqueña hay un total de 240.278 personas provenientes del país vecino, lo que equivale al 10% de la población de la ciudad.

De estos migrantes venezolanos, casi 60.000 no actualizaron su certificado de residencia. Este es un requisito establecido por la normativa vigente para acreditar la permanencia en el territorio nacional.

Obyalin Morales, subsecretaria de Gestión de Servicios, explicó que los migrantes deben actualizar cada cuatro meses su certificado de permanencia en la página de la Alcaldía de Medellín; de lo contrario, serán retirados de la afiliación en salud y deberán reinscribirse. El trámite es gratuito y toma entre uno y dos minutos.

“Todo migrante venezolano o de cualquier otro país tiene la obligación de hacer el certificado de permanencia. Este certificado lo puede hacer a través de las páginas de la alcaldía de Medellín, y es muy sencillo, no le quita mayor tiempo”, aseveró la funcionaria.

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Por norma, el Ministerio de Salud obliga a las secretarías municipales y distritales a hacer la búsqueda activa de todos los migrantes, y a que el certificado de permanencia esté actualizado. Morales, aclaró que, una vez el migrante no tenga su certificado actualizado, el Distrito debe hacer retiro, y este debe hacer nuevamente el ingreso y su afiliación.

Según Andrés Betancur, jefe de Aseguramiento de Operaciones de Savia Salud, los migrantes venezolanos en Medellín deben acreditar su estadía en su municipio de afiliación cada 4 meses.

“Los invitamos a que se acerquen a las secretarías de su municipio y soliciten la acreditación; así evitarán afectación en la atención de servicios de salud”, dijo Betancur.

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El certificado de permanencia es un documento oficial que acredita que una persona vive en un domicilio ubicado dentro de la ciudad. Sirve para postularse a empleos locales, acceder a programas sociales, educación pública, subsidios e iniciativas del Distrito.

La pérdida de la afiliación representa una interrupción en el acceso a los servicios de salud del régimen subsidiado, incluyendo consultas, programas de promoción y mantenimiento de la salud, entrega de medicamentos y tratamientos, por lo que la Savia insistió en la importancia de mantener la documentación al día.

El personero delegado para los Derechos Humanos en Medellín, Elkin Gallego, indicó que el registro es sencillo y necesario para garantizar una atención oportuna en salud.

“Acompañamos desde el año pasado, incluso haciendo pedagogía, una mesa con la Alcaldía para socializar con la población migrante este trámite. Efectivamente, es una barrera administrativa que se presenta, pero también es importante el llamado para que hagan ese registro”, explicó Gallego.

Savia Salud EPS recordó que los ciudadanos venezolanos que regularicen su situación migratoria y cumplan con los requisitos definidos por la normatividad podrán adelantar nuevamente el proceso de afiliación al sistema de salud, garantizando así la continuidad de su atención.

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Finalmente, la subsecretaria de Gestión de Servicios afirmó que en lo que va de 2026, se han hecho, aproximadamente, 45.000 retiros, no solo de Savia Salud, sino de todas las EPS.

“Tenemos en riesgo, aproximadamente, a 36.000 a 40.000 migrantes más, que aún se le va a vencer el link de permanencia, y esto lo puede hacer a través de la página de la alcaldía Medellín”, enfatizó.

El este enlace los migrantes pueden encontrar el formulario y realizar la actualización del certificado de permanencia