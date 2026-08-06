Trump asegura que EE. UU. obtiene “miles de millones de barriles” de petróleo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este miércoles, 6 de agosto, a la relación entre Washington y Caracas con un discurso en el que aseguró que su país está obteniendo grandes beneficios petroleros de Venezuela. En su intervención afirmó que Estados Unidos recibe “mucho petróleo” del país sudamericano y justificó esa situación con una frase que evocó el concepto de los vencedores en una guerra: “Al vencedor le pertenecen los despojos”.
Las declaraciones se produjeron mientras Trump hablaba sobre política migratoria y defendía el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al que calificó como una institución integrada por “algunos de los más grandes patriotas” de su nación.
Entérese: La aprobación de Donald Trump cae al 32 %: es el segundo presidente más impopular en la historia de EE. UU.
“Quieren abolir al ICE; no quieren al ICE. Los agentes del ICE están entre nuestros más grandes patriotas, recuerden eso”, afirmó el mandatario antes de enlazar el tema con Venezuela y la organización criminal Tren de Aragua.