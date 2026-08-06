La FLIP reportó más de 2.000 agresiones contra periodistas durante el gobierno de Gustavo Petro

Aunque Gustavo Petro prometió hace cuatro años, el 7 de agosto de 2022, que el Estado y sus organismos de inteligencia dejarían de perseguir a la prensa libre, al finalizar su administración el panorama es completamente diferente. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reveló la persecución que recibieron los periodistas durante el cuatrienio y la estigmatización desde el Ejecutivo. La Fundación, en su informe “Prensa señalada y desprotegida: balance de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro” destacó la relación del Estado con los periodistas y la describió como marcada por “la confrontación pública, señalamientos en redes sociales y descalificaciones”. Según este balance, desde el 7 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2026 se documentaron 2.003 agresiones contra 870 periodistas a lo largo de los 32 departamentos de Colombia, siendo esto una evidencia del deterioro progresivo en las condiciones básicas de seguridad para el libre ejercicio periodístico en el país.

Dentro de ese conjunto de agresiones, las amenazas fueron las más recurrentes, con un total de 764 casos registrados, un 38 % de los agredidos. La segunda fue la estigmatización con 238 casos, equivalente al 11,8 %, y la siguieron el acoso con 178 casos (8.9%), el acoso judicial con 142 casos (7.1%), y la obstrucción al trabajo periodístico con 126 casos (6.3%). En promedio, un periodista es amenazado en Colombia cada dos días. Lea también: La SIP exige al presidente Petro cesar la estigmatización a periodistas y abstenerse de imponer restricciones a los medios Este panorama marcado por la falta de garantías estatales efectivas para continuar informando dejó como saldo 40 casos de desplazamiento forzado y 19 casos de exilio. Las regiones más afectadas por las agresiones a la prensa fueron Bogotá con 436 casos, Antioquia con 219, Norte de Santander con 180 y Arauca con 124. Otro dato que deja el balance fueron las diez vidas perdidas entre el 16 de octubre de 2022 y julio de 2026. En nueve de estos crímenes, la FLIP identificó indicios suficientes para establecer que el homicidio estuvo directamente relacionado con la labor informativa. Los periodistas que perdieron la vida en este período fueron: Rafael Moreno, Wilder Córdoba, Luis Gabriel Pereira, Mardonio Mejía, Jaime Vásquez, Jorge Méndez, Óscar Gómez Agudelo, Mateo Pérez Rueda, Cristian Herrera y Jader Durango. Estos asesinatos compartieron un patrón sistemático, pues afectaron a periodistas de alto impacto en sus localidades dedicados a investigar la corrupción, la contratación pública, el conflicto armado, el orden público y las economías ilegales, lo que confirmó el alto estado de vulnerabilidad y desprotección en el periodismo regional.

La estigmatización del gobierno Petro a la prensa

El informe de la Fundación destacó que de las 514 agresiones totales atribuidas a funcionarios públicos, 226 correspondieron a discursos estigmatizantes (44%) emitidos principalmente en respuesta a la publicación de investigaciones sobre la administración pública o el uso del erario. Asimismo, la FLIP atribuyó directamente al presidente Gustavo Petro 19 casos de estigmatización contra la prensa, principalmente mediante publicaciones en redes sociales (como X) que promovieron una narrativa de confrontación frente a medios tradicionales y asocian a periodistas con intereses políticos o corporativos, como el caso de las “muñecas de la mafia” usado en 2024, que derivó en masivas campañas de acoso digital y hostigamiento, generando un fallo histórico de la Corte Constitucional que determinó que el mandatario vulneró sus derechos fundamentales.

La FLIP también hizo un balance sobre el sistema de medios públicos y denunció que la administración saliente no revirtió sino que profundizó las lógicas del gobierno de Iván Duque de subordinar a RTVC a una plataforma de divulgación oficial en lugar de operar bajo una lógica de Estado, pues se documentaron denuncias por falta de pluralismo, censura editorial interna y presunto acoso laboral. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Con esto, Gustavo Petro terminó una administración con promesas incumplidas como la Ley de Tercios, que buscaba asignar el 33.3% de la pauta publicitaria institucional a medios comunitarios, alternativos y digitales, pues era inoperable, carecía de criterios técnicos claros y fue finalmente suspendida por el Consejo de Estado. También, la iniciativa de Política Pública de Garantías que en su momento había sido desarrollada por el Ministerio del Interior junto a organizaciones del sector, terminó archivada en un borrador de decreto que nunca fue firmado. Siga leyendo: Lo que hace con las manos, lo borra con el codo: Petro expidió directiva sobre libertad de prensa, pero señaló a medios por supuesto golpe de Estado Preguntas y respuestas