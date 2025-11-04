Presidenta de la Comisión Europea no asistirá a la Celac en Colombia por “la escasa participación de otros jefes de Estado”

La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)-Unión Europea, que se celebrará en Colombia, tendrá varias ausencias de alto nivel que marcarán el panorama diplomático.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Friedrich Merz, anunciaron que no asistirán al encuentro previsto para los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, alegando una “escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno”.

“A la luz de la actual agenda política europea y de la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre”, señalaron al medio español EFE.

En representación de la Comisión Europea asistirá la representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad y vicepresidenta del organismo, Kaja Kallas.

Puede leer: Petro propone al emir de Catar mediar en el conflicto con Trump

Otra de las ausencias que marcan la cita es la del canciller alemán, Friedrich Merz. “La participación en la cumbre UE-Latinoamérica no está contemplada. La razón es la poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno”, explicó un portavoz del Gobierno alemán a EFE.

Esta edición del encuentro, la primera que se realiza en Colombia, busca reunir a los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 33 países de la Celac.

En la reunión de alto nivel se discutirán temas como la transición energética y la cooperación comercial.