¡Histórico! Uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es latino: así están transformando el país

Por primera vez en la historia, uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es de origen latino, según un informe del Proyecto Latino GDP de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University.
El estudio, basado en datos recientes de la Oficina del Censo, indica que la población total del país alcanzó los 340 millones de personas, de las cuales 68 millones se identifican como latinas. Solo en 2024, el número de habitantes de esta comunidad aumentó en 2 millones, lo que representa un crecimiento del 2,9% frente al año anterior.
