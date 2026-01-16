Un año con Trump marcando el ritmo del mundo: ¿qué se viene?

En una soleada mañana de enero en Florida, Donald Trump fue a comprar mármol y ónix para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Unas horas más tarde ordenaba un bombardeo sobre Venezuela.
Fue solo un día en un año extraordinario desde su regreso al cargo, pero resume cómo Trump ha remodelado la presidencia de Estados Unidos mediante la fuerza pura de su propia personalidad. Y al entrar en el segundo año de su presidencia, el republicano actúa cada vez más como si no hubiera límites a su poder, ni en su propio país ni en el extranjero. “Realmente ha personalizado la presidencia”, dijo Noah Rosenblum, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York.