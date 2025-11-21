x

Indignación por muerte de adolescente de 15 años tras cruel “tortura” sexual de sus compañeros del trabajo

El joven sufrió un violento ataque dentro de su lugar de trabajo en Turquía que terminó con su vida y desató indignación en la comunidad.

  • Muhammed Kendirci, de 15 anos, murió tras una cruel broma presuntamente realizada por sus compañeros de trabajo. FOTOS: Tomadas de X - @Haber
    Muhammed Kendirci, de 15 anos, murió tras una cruel broma presuntamente realizada por sus compañeros de trabajo. FOTOS: Tomadas de X - @Haber
Colprensa
hace 11 horas
bookmark

La muerte de un joven aprendiz de carpintería de 15 años ha generado conmoción en Turquía y desatado una ola de indignación por la extrema violencia del ataque que sufrió dentro de su lugar de trabajo.

El menor falleció el 19 de noviembre, cinco días después de haber sido internado en una unidad de cuidados intensivos debido a las graves lesiones internas causadas por dos compañeros que, según las autoridades, inicialmente aseguraron haber actuado en medio de una “broma”.

Lea también: Tragedia en vivo: avión de combate indio cayó en plena demostración en Dubái

El hecho ocurrió el 14 de noviembre en un taller de carpintería ubicado en Bozova, un distrito de la provincia de Şanlıurfa, al sur del país. Medios locales indicaron que dos jóvenes, uno de ellos identificado como Habip Aksoy, habrían inmovilizado al adolescente atándole las manos y bajándole los pantalones por la fuerza.

Gravedad del ataque y hospitalización del adolescente generan indignación pública

Luego, presuntamente emplearon una manguera conectada a un compresor de aire industrial para introducir aire a presión en su cuerpo, provocándole daños severos en múltiples órganos.

Tras el ataque, equipos médicos acudieron al taller y trasladaron al menor al Hospital Estatal Bozova Mehmet Enver Yıldırım. La gravedad de su estado obligó a su remisión posterior al Hospital Estatal de Balıklıgöl y más tarde al Hospital Universitario de Investigación y Aplicación de Harran, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento. El deceso del joven ha generado un fuerte rechazo público y cuestionamientos sobre las condiciones laborales de los menores en el país.

Polémica y justicia: arrestan nuevamente al acusado tras brutal ataque al adolescente

El parlamentario turco Suat Özçağdaş denunció en su cuenta de X que el adolescente “fue torturado mientras trabajaba como aprendiz”, señalando además que un menor de su edad debería estar en la escuela y no expuesto a riesgos laborales de este tipo.

También criticó que, en un comienzo, la fiscalía tratara el caso como una simple broma sin mayores consecuencias. Luego de la polémica, un juez ordenó la captura nuevamente de Habip Aksoy, quien había sido dejado en libertad condicional días antes.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Lo que se sabe sobre los presuntos “safaris de francotiradores” que pagaban por ‘cazar’ civiles en Sarajevo, Bosnia

