No hay dónde llevar a los implicados en conflictos: el centro de traslado de Medellín está en mantenimiento

Actualmente y desde hace aproximadamente un mes, el Centro de Traslado por Protección de Medellín no está en funcionamiento. Ante una modificación en la normatividad bajo la que se rigen estos sitios, el que está ubicado en la capital antioqueña se encuentra en labores de remodelación.
Básicamente, la norma sintetiza que dentro de estos lugares no puede haber presencia de fuerza pública, dado que no es un centro de detención para reclusos o procesados, sino un lugar especializado en la atención a los ciudadanos implicados en conflictos. Por ende, lo que se estaría haciendo desde el Distrito es una adecuación, que incluiría mejoras en el sistema de seguridad.