Trump vs. la prensa: CNN, MSNBC y Politico buscan mantener acceso a la Casa Blanca

Las cadenas CNN y MSNBC y el medio digital Politico solicitaron el jueves a un juez federal de Washington que prorrogue indefinidamente su acceso a la Casa Blanca.

Los periodistas de estos tres medios fueron readmitidos en la Casa Blanca el 24 de septiembre por decisión del juez, seis días después de que el presidente revocara sus acreditaciones sin previo aviso.

Sin embargo, se les sigue negando el acceso a ciertos eventos en la Casa Blanca o a viajes, concretamente a bordo del avión presidencial Air Force One.

Tras una audiencia de aproximadamente una hora, el juez Timothy Kelly prorrogó hasta el martes su decisión inicial, que expiraba el jueves, de devolver las credenciales de acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNBC y Politico.

Indicó que entonces se pronunciará sobre la petición de los abogados de estos medios de prolongar indefinidamente esa decisión.