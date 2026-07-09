El residuo del café que científicos paisas estudian por su potencial contra el cáncer colorrectal

A la taza de café que se toma cada mañana solo llega el 5% del fruto inicial que los recolectores eligen y agarran durante cada cosecha. Hasta un 80% o más se desecha durante el proceso de producción, y uno de los componentes que suele terminar como residuo es el mucílago, la capa pegajosa ubicada entre la cáscara y el grano.
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Con la idea de aprovechar esta sustancia, considerada altamente contaminante, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) adelanta una serie de estudios para evaluar el potencial de este residuo en la regeneración celular y como posible factor protector contra el cáncer colorrectal.
En la investigación también participan la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la empresa cafetera Natucafé, ubicada en el municipio de Andes, en el suroeste antioqueño.
El origen del proyecto se remonta a 2018, cuando el Grupo de Investigación e Innovación Biomédica del ITM trabajó junto con la pequeña empresa cafetera en una investigación financiada por el entonces Ministerio de Ciencia para estudiar el efecto del café en la prevención del cáncer.
“Nosotros sabíamos que en la literatura científica hay varios estudios a nivel mundial donde comparan la población que toma café versus la población que no toma café, y esos estudios plantean que las personas que consumen café tienen una menor probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal. Además, entre más tazas se consumen, mayor es la protección”, le explicó a EL COLOMBIANO Sarah Röthlisberger Booth, investigadora del estudio.
A nivel mundial, ese tipo de cáncer es el tercero más frecuente: representa cerca del 10% de todos los casos de tumores y es la segunda causa más común de muerte por esta enfermedad. En Colombia también es el tercer tipo de cáncer más común y, según datos de la Cuenta de Alto Costo (CAC), entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se identificaron 52.301 casos en el país.