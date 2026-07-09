‘Pipe Tuluá’ fingió ser parte de una comunidad indígena para intentar evadir a la justicia antes de ser extraditado a EE. UU.

Alias Pipe Tuluá, señalado narcotraficante, intentó obtener beneficios judiciales y evitar su extradición a Estados Unidos apelando a una supuesta condición de integrante de una comunidad indígena.

La estrategia incluyó una certificación oficial que lo reconocía como miembro activo de un cabildo y una solicitud para que fuera trasladado desde una estación de policía a un “centro de sanación” indígena, pero el propio gobernador del resguardo aseguró que los documentos fueron falsificados.

De acuerdo con documentos revelados por La FM, Andrés Felipe Marín Silva figuraba inscrito desde 2013 en el censo del Cabildo Indígena Aldea de María Putisman, del pueblo de Los Pastos, en Nariño.

Incluso, el Ministerio del Interior mantenía vigente una constancia, expedida en julio de 2026, que lo identificaba como integrante activo de esa comunidad para efectos del acceso a sus derechos constitucionales.

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Esa acreditación fue utilizada por la defensa del extraditado para solicitar un cambio en su lugar de reclusión.

En junio de 2025, mientras permanecía detenido en la Estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, a la espera de que se concretara su envío a Estados Unidos, se presentó un memorial para que fuera trasladado a un supuesto “centro de sanación” administrado por el cabildo indígena.

La solicitud estaba respaldada por un acta de compromiso en la que se afirmaba que la comunidad contaba con un lugar de reclusión dotado con camas, servicios públicos, cocina y una sala de reflexión y sanación.

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Allí también se señalaba que el cabildo asumiría la vigilancia del procesado y garantizaría el cumplimiento de la medida, con el argumento de preservar sus costumbres y evitar que perdiera su identidad cultural en un establecimiento penitenciario ordinario.

Sin embargo, el caso dio un giro cuando el gobernador indígena Juan Alberto Rosales negó de manera categórica haber firmado esos documentos o haber solicitado el reconocimiento de alias ‘Pipe Tuluá’ como miembro de la comunidad.

“No es que nosotros hayamos solicitado que lo reconozcan. Nunca, en ningún momento. Que a mí me falsificaron una documentación es diferente. Incluso tengo un documento en el que le digo a la justicia ordinaria que en ningún momento lo recibimos acá. Ese documento me lo falsificaron”, afirmó Rosales en declaraciones a La FM.

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El líder indígena explicó que, aunque Marín Silva aparecía registrado en el censo desde 2013, el cabildo nunca promovió su reconocimiento para obtener beneficios judiciales y aseguró que fue víctima de una suplantación.

Según dijo, cuenta con testigos que respaldan su versión. Rosales también rechazó la posibilidad de que el narcotraficante fuera recluido en el resguardo.

“¿Nosotros cómo vamos a traer a una persona que ha cometido varios delitos a nuestro resguardo? Él tiene que pagar la pena donde la ley ordinaria le diga”, sostuvo en diálogo con la emisora.

El episodio deja abiertas varias preguntas sobre los controles al Registro Único de Censo Indígena y el proceso mediante el cual el Ministerio del Interior expidió una certificación oficial que terminó siendo utilizada para intentar obtener un tratamiento judicial diferencial en vísperas de la extradición de alias Pipe Tuluá.