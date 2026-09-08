Donald Trump reclama que la Luna y sus recursos le pertenecen a EE. UU.: ¿qué tan cierto es?

Las pretensiones expansionistas de Donald Trump parecen no tener límites y ahora sus reclamos públicos y en redes sociales no van solo dirigidos a anexar a un país o a una isla. El mandatario republicano ha publicado una imagen del satélite de la Tierra con el mensaje: “La Luna es nuestra”.
Lo hizo a través de su plataforma, Truth Social, donde posteó una imagen de la Luna con la bandera de Estados Unidos y el mensaje “The Moon is Ours”. Esto lo hizo el mismo fin de semana donde también generó polémica por una imagen donde estaba el mapa de todo Norteamérica, es decir, Canadá y México, con la bandera de las estrellas.