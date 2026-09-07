El prompt que puede usar para convertir su foto al estilo de los años 80 con ChatGPT, ¿por qué se puso de moda esa tendencia en redes?

Las redes sociales están acudiendo a la nostalgia y a una cuestión estética para poner de moda una década marcada por los excesos y el glamour como lo fue la década de los 80, pues en los últimos días hay una tendencia de fotos creadas con inteligencia artificial ambientadas en esta época.
Con el trend “¿Cómo te verías en los 80?” se ha vuelto viral ver en plataformas como Instagram y TikTok selfies de personas que, gracias a herramientas como ChatGPT o Gemini, logran parecer un retrato auténtico tomado hace cuatro décadas.
Para lograr esto, la IA, a través de ciertas instrucciones, logra revivir algunos códigos visuales de la época, como los peinados con ondas permanentes, flequillos elevados y mucho volumen, además de vestuarios que mezclan chaquetas, prendas con hombreras, blazers de hombros anchos, ropa deportiva y colores intensos, tonos pasteles y neón.