El prompt que puede usar para convertir su foto al estilo de los años 80 con ChatGPT, ¿por qué se puso de moda esa tendencia en redes?

Las redes sociales están acudiendo a la nostalgia y a una cuestión estética para poner de moda una década marcada por los excesos y el glamour como lo fue la década de los 80, pues en los últimos días hay una tendencia de fotos creadas con inteligencia artificial ambientadas en esta época. Con el trend “¿Cómo te verías en los 80?” se ha vuelto viral ver en plataformas como Instagram y TikTok selfies de personas que, gracias a herramientas como ChatGPT o Gemini, logran parecer un retrato auténtico tomado hace cuatro décadas. Para lograr esto, la IA, a través de ciertas instrucciones, logra revivir algunos códigos visuales de la época, como los peinados con ondas permanentes, flequillos elevados y mucho volumen, además de vestuarios que mezclan chaquetas, prendas con hombreras, blazers de hombros anchos, ropa deportiva y colores intensos, tonos pasteles y neón.

¿Cómo sumarse a la tendencia de los años 80?

Unirse a la tendencia solo basta con cuatro pasos, siendo el primero seleccionar una foto adecuada. Se recomienda que sea una imagen clara, nítida, preferiblemente individual y con buena iluminación, además de que sea un plano medio o selfie frontal, evitando que el rostro esté borroso o que existan filtros que tapen las facciones. Una vez elegida la fotografía, el segundo paso es adjuntarla en la plataforma de inteligencia artificial elegida, como puede ser ChatGPT. El tercer paso es un prompt detallado que no se limite a pedir un estilo genérico de los 80; se deben dar indicaciones específicas. Lea también | Caricaturas con IA en ChatGPT: la tendencia viral que transforma fotos en ilustraciones personalizadas El último paso es pedir correcciones a la imagen, como ajustar el cabello, la ropa, el fondo o reducir la nitidez digital. Una vez completado esto, se puede compartir en redes o comparar resultados con conocidos. Respecto al prompt, hay varias alternativas; sin embargo, esta sería la más detallada: “Transforma a la persona de esta fotografía como si participara en el trend ‘¿Cómo me vería en los años 80?’. Mantén exactamente su identidad, rostro, facciones, tono de piel, edad aparente y características reconocibles. No alteres su fisonomía ni la conviertas en otra persona. Cambia su peinado, vestuario y accesorios por opciones auténticas de los años 80: cortes y volumen propios de la década, trajes de hombros anchos, blazers, camisas, corbatas, joyería u otros elementos acordes con la persona retratada. Debe verse elegante y natural, no como un disfraz. Sitúala en un escenario auténticamente ochentero, escogiendo uno que resulte coherente con la fotografía (como una oficina, estudio de TV o calle local). Haz que el resultado parezca una fotografía real tomada en (ciudad o país) durante los años 80, no una fotografía actual con un filtro retro. Utiliza estética de película analógica, colores ligeramente desaturados, grano fotográfico fino y pequeñas imperfecciones de revelado. Conserva la pose y expresión original”.

En este tipo de tendencias, se debe evitar instrucciones genéricas como “hazme ochentero” o evitar que la IA recurra a clichés exagerados y genere imágenes idénticas. Por eso es crucial añadir cláusulas en el prompt como “mantén exactamente mi identidad”, “conserva mis rasgos faciales” o “no cambies la estructura de mi rostro” para que el cambio sea de estilo y no de fisonomía. También es bueno indicar qué está haciendo el personaje en lugar de dejar que la IA lo decida. Por ejemplo, se pueden agregar acciones como trabajando en una oficina vintage, en una fiesta familiar o caminando por la calle. Agregar una localización geográfica específica ayuda a que la IA no genere una escena basada puramente en estereotipos de películas estadounidenses.

¿Por qué está de moda los años 80?

Para expertos en sicología y redes sociales, la popularidad de esta tendencia se debe a factores como la nostalgia, pues existe un fuerte deseo entre los internautas de revivir y experimentar la estética de esta época, incluso si pertenecen a generaciones jóvenes que ni siquiera llegaron a vivir esa década. También está la atracción por una época que estuvo marcada por el exceso, el glamour, los colores fuertes, las siluetas retro y códigos visuales sumamente reconocibles, como las chaquetas oversized, las sombras intensas y los peinados con mucho volumen. Otro factor es la fascinación de crear “un recuerdo que nunca ocurrió”, jugar con la imaginación y construir una versión alternativa de uno mismo. Esto, con la facilidad tecnológica de la IA, explica el crecimiento del reto. Siga leyendo: Así puede crear las fotos estilo polaroid con su artista favorito usando la IA de Google Gemini Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas