Cuatro fotógrafos colombianos triunfaron en los Premios de Fotografía Audubon 2026; vea aquí sus espectaculares imágenes

El talento colombiano y la riqueza de la biodiversidad del país quedaron en el centro de los Premios de Fotografía Audubon 2026, certamen organizado por la National Audubon Society que este año reconoció el trabajo de cuatro fotógrafos colombianos por imágenes que retratan algunas de las especies de aves más representativas de los ecosistemas del país.
En su decimoséptima edición, los premios buscan destacar fotografías y videos que muestran la belleza de las aves, pero también los desafíos que enfrentan debido a amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático.
Por segundo año consecutivo, el concurso incluyó reconocimientos para residentes de Colombia y Chile, además de Estados Unidos y Canadá. En total, nueve premios fueron otorgados a participantes de Colombia y Chile, mientras que otros ocho reconocimientos correspondieron a residentes de Estados Unidos y Canadá.
Entre los colombianos destacados está Faber Mosquera Álvarez, ganador del Premio Aves en los paisajes de Colombia por una fotografía de un guácharo (Steatornis caripensis), una especie que habita en colonias dentro de cuevas y que sale principalmente durante la noche para alimentarse de frutos.