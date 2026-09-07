Téngalo presente: si va a correr una maratón, esto es lo que debe tener en cuenta para prevenir inconvenientes de salud

Los especialistas en salud y deportes hacen una serie de recomendaciones para que los atletas élite y recreativos que se preparan para correr ya sea una maratón, media maratón o una carrera de menor distancia, prevengan problemas de salud en el desarrollo de la competencia.

Lo primero es que cada deportista debería tener un concepto médico sobre su estado de salud, y tener seguimiento con especialistas de las condiciones generales para iniciar la preparación física.

Así mismo, antes de la competencia, los especialistas recomiendan no cambiar el plan de entrenamiento, descansar y evitar el aumento de cargas de preparación.

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Para los corredores de las distancias largas se recomienda también ingerir carbohidratos recomendados por nutricionistas y especialistas en la alimentación, hasta 72 horas antes de la competencia.

El día de la carrera se recomienda consumir alimentos suaves, de fácil digestión, y comer al menos dos horas antes de la competencia.

Se recomienda también no fumar, ni tomar bebidas alcohólicas, ni ninguna otra sustancia estimulante que pueda afectar el sistema nervioso; también reducir la ingesta de cafeína y bebidas energizantes.

Es importante también utilizar ropa cómoda. Además, es fundamental que los zapatos, geles, bebidas y suplementos se prueben antes de la competencia, durante los entrenamientos, para conocer la reacción de su cuerpo a estos productos.

Pensando en reducir los riesgos, Claudia Pérez, directora de la Maratón Medellín, confirmó que la organización logró agrupar a 15 médicos voluntarios que corrieron con los participantes en las distancias de 10, 21 y 42k, este domingo, para atender de manera inmediata cualquier novedad.

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“Nosotros logramos congregar a 15 médicos, que se prepararon para la competencia y contar con ellos como voluntarios en medio de la competencia, para atender cualquier emergencia en las rutas. Ellos corrieron con una bomba roja que los distinguía para que los participantes los pudieran ubicar fácilmente, si llegaban a necesitar su ayuda”.

Así mismo, resaltó que es importante que los participantes tengan la valoración médica para conocer si están aptos para prepararse para la competencia o si tienen alguna condición médica que les impida una competencia de tanto impacto y exigencia.

Finalmente, los especialistas recomiendan no consumir medicamentos para buscar el mejoramiento del desempeño en la competencia.

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La doctora Sandra Díaz, de la Maratón Medellín, también enfatizó que es importante evitar automedicarse con antiinflamatorios como ibuprofeno, diclofenalco, naproxeno o cualquier otro medicamento antes de una carrera, ya que el uso en competencias de largas distancias se ha relacionado con problemas renales, gastrointestinales y alteraciones de los electrolitos.

Claudia Pérez, directora de Maratón Medellín, confirmó que en la competencia se contó con 11 ambulancias, 10 motos equipadas con APH y DEA (desfibrilador externo automático) durante el recorrido.

Así mismo, se contó con nueve puntos de atención con unidades médicas especializadas y básicas. Diez equipos avanzados en la zona de meta para la recuperación de los atletas y 15 médicos voluntarios distribuidos en los recorridos para acompañar a los atletas.