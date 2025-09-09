x

Trump “lamenta profundamente” que Israel atacara a Hamás en Catar

El presidente estadounidense rechazó que el ataque se diera en una nación que es aliada de Estados Unidos.

  Desde la Casa Blanca se pronunciaron por el ataque de Israel a Hamas en Catar. Foto: Getty Images
    Desde la Casa Blanca se pronunciaron por el ataque de Israel a Hamas en Catar. Foto: Getty Images
Agencia AFP
09 de septiembre de 2025
bookmark

El presidente Donald Trump “lamenta profundamente” que el ataque perpetrado este martes por Israel contra la cúpula de Hamás tuviera lugar en Catar, “un aliado de Estados Unidos”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Estados Unidos avisó a Catar en cuanto supo que las fuerzas israelíes estaban atacando la residencia donde se encontraban los líderes de Hamás en Doha, reveló la portavoz.

“Bombardear unilateralmente a Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que trabaja duro, con valentía y asumiendo riesgos para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos”, declaró Karoline Leavitt a la prensa.

Haber atacado este lugar “deja una muy mala impresión” a Trump, precisó, agregando sin embargo que “eliminar a Hamás” es “un objetivo loable”.

“El presidente Trump cree que este desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz” añadió la portavoz.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había asegurado en Jerusalén que la guerra en Gaza puede terminar “inmediatamente” si Hamás acepta la propuesta de tregua del presidente estadounidense Donald Trump.

Israel lanzó un ataque aéreo con misiles contra los líderes de Hamás, un día después de un atentado en Jerusalén reivindicado por el movimiento palestino que dejó seis muertos.

Preguntada por los reporteros sobre si Estados Unidos fue informado por Israel del ataque, o si sus fuerzas militares se enteraron por sus propios medios, la portavoz no quiso responder.

Tras el ataque, condenado con vigor por Catar y otros países árabes, Trump se entrevistó telefónicamente con el emir del país del Golfo, Tamim ben Hamad Al Thani, y con Netanyahu.

El presidente estadounidense aseguró a Catar “que algo así no volvería a ocurrir en su territorio”, añadió la portavoz.

Estados Unidos dispone en Doha de una base militar. La embajada estadounidense pidió a sus ciudadanos en el país a “permanecer en lugar seguro” tras el ataque israelí.

