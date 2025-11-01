¿Se queda o se va? El futuro de James Rodríguez en León es un enigma; técnico generó preocupación

El futuro de James Rodríguez en el fútbol mexicano es un enigma. León, cuadro al que llegó a inicios de este año, cuando terminó de manera anticipada su contrato con el Rayo Vallecano de España, se ubica en la penúltima casilla de la tabla de posiciones de la Liga MX con apenas 13 puntos. El cuadro de Guanajuato suma 3 victorias, cuatro empates y ocho derrotas en el torneo mexicano, al que le restan dos jornadas de la fase inicial por disputarse. No están lejos del Santos, que con 17 unidades ocupa el décimo puesto y es el último cuadro con posibilidades para meterse en la “liguilla” que define al campeón del torneo.

Sin embargo, deben ganar los partidos que restan. El primero será este sábado (10:10 p.m.), contra el América de México en el Distrito Federal. El segundo será el próximo 8 de noviembre ante Puebla en el estadio Nou Camp de Guanajuato. Lo que pase en esos encuentros podría definir el futuro de James Rodríguez en el equipo mexicano.

¿Qué dijo el técnico sobre el futuro de James?

El contrato de James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia y quien se prepara para jugar su último Mundial, vence el próximo mes de diciembre. Por eso, lo que pueda ocurrir con su futuro genera tanta expectativa en el fútbol mexicano. Los resultados que ha obtenido el “cuadro esmeralda” desde que llegó el volante colombiano no fueron los mejores.

Se esperaba que fueran protagonistas en el torneo local, pero no lo consiguieron. También hubo expectativa con que jugaran el Mundial de Clubes. Los bajaron a última hora porque el Pachuca, que es propiedad del mismo dueño, también estaba y las normas de la Fifa no lo permitían.

Por eso, le preguntaron al técnico de León, Ignacio Ambriz, por el futuro de James y esto respondió: “No se han juntado con Jesús Martínez (presidente del equipo) para hablar de este tema. Todavía no lo hemos hablado. Realmente no sé lo que venga para James, ahorita viene con nosotros; jugará frente a América de México. De alguna u otra forma hasta que no se acabe el torneo no sabremos cómo viene todo lo demás”, aseguró.