Trump endurece política migratoria y pone la lupa los millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos

La administración del presidente estadounidense Donald Trump está siendo cada vez más estricta con las personas extranjeras que obtienen la ciudadanía, una medida que está dejando de ser inusual y que preocupa a muchos residentes en Estados Unidos. Los registros del Departamento de Justicia de Estados Unidos indican que entre 1990 y 2024 se han realizado unas 425 “desnaturalizaciones”. No obstante, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca se ha ido intensificando la presión para que ese número aumente.

¿Qué busca Donald Trump?

El republicano ha optado por ejercer endurecer los controles migratorios y generar una revisión detallada de solicitudes de visa, así como un mayor enfoque en las deportaciones y casos de los ciudadanos. Y es que varios medios estadounidenses como The New York Times y The Guardian señalaron que el Departamento de Justicia identificaron al menos a 384 ciudadanos naturalizados, quienes entrarían en un proceso judicial para revisar la nacionalidad y retirársela. Entérese: Agarrón entre México y Estados Unidos por muerte de supuestos agentes de la CIA La meta consiste en alcanzar 200 procesos al mes, lo que equivaldría a 2.400 al año, según un informe de El Tiempo. Se trata de un aumento considerable que impactaría no solo a los colombianos que han obtenido este tipo de nacionalidad, sino también a los cerca de 24 millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos.

FOTO: Colprensa - Presidencia de Estados Unidos

¿Qué es la desnaturalización de ciudadanía estadounidense?

En pocas palabras, la “desnaturalización” consiste en que el Gobierno de Estados Unidos le quita la ciudadanía a una persona que la obtuvo por naturalización, generalmente porque mintió u ocultó información en su proceso, porque tenía delitos graves y los escondió o porque cometió fraude. Entre ellos puede ser terrorismo, pertenecer a pandillas o cárteles. Sin embargo, es importante entender que, para desnaturalizar a una persona, el caso debe pasar por el Departamento de Justicia, puesto que un juez es quien decide si se le quita o no la ciudadanía al extranjero.

Sería entonces una tarea compleja debido a la alta demanda de casos y a la capacidad del sistema judicial para tramitarlos todos, en un contexto de medidas cada vez más estrictas por parte de la Casa Blanca, en materia de control migratorio y de numerosas deportaciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La ciudadanía por nacimiento