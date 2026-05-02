¿Maduro planeaba volarse a Europa? Revelaciones inéditas sobre la inteligencia que permitió su captura

Salen a la luz nuevos y reveladores detalles sobre las operaciones de inteligencia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump para lograr la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. Un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) reveló a Los Angeles Times que antes de la operación del 3 de enero ya se tenía información precisa sobre los movimientos de Maduro. Lea también: Oposición venezolana pide convocar elecciones presidenciales ante “ausencia absoluta” de Maduro Entre los datos recopilados figuraban las dimensiones y el grosor de su búnker secreto, el número de vehículos en los que se transportaba, fotografías del convoy, el armamento de su equipo de seguridad, así como detalles de túneles subterráneos y esquemas de las redes eléctrica y de agua.

Las fuentes

“Teníamos que conseguir gente de adentro del gobierno venezolano, y lo hicimos con varias fuentes en el país”, dijo Wesley Tabor, exagente de la DEA. Respecto a la motivación de aquellas fuentes que revelaron información confidencial sobre los movimientos de Maduro, el exagente respondió que lo único que las motivaba era el “patriotismo por su país”. “Los motivaba ver la erosión de lo que estaba sucediendo en su país, ver a sus amigos secuestrados y torturados. También pensaban en el futuro de sus familias, pues buscaban la manera de mejorar las cosas”, agregó.

Wesley Tabor enfatizó que las fuentes estaban “muy bien situadas” y que les entregaron detalles minuciosos que nadie más conocía. Otra de las revelaciones es que espiaron al asesor espiritual de Maduro, la persona de quien obtuvieron “información valiosa”.

FOTO: AFP

“Maduro se estaba comunicando con ese sacerdote y hablaba con él sobre sus asuntos. Ellos se reunían todo el tiempo y a veces viajaban juntos en el convoy”, dijo un miembro de Delta Force que prefirió permanecer en el anonimato.

Los planes de fuga de Maduro