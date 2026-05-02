Shakira está lista para su megacocierto gratuito en Río de Janeiro; será la mayor actuación de su carrera

Treinta años después de su debut internacional con “Pies descalzos”, Shakira ofrecerá la mayor actuación de su carrera este sábado, cuando convertirá a Rio de Janeiro en la capital mundial del pop latino con un megaconcierto gratuito en Copacabana.

Se espera que una multitud de dos millones de personas llene la famosa playa, donde se ha erigido un monumental escenario de 1.345 metros cuadrados frente al mítico hotel Copacabana Palace, que aloja a la artista de 49 años desde su llegada el miércoles.

En contexto: “Tuve que reinventarme”: Shakira reflexiona sobre soledad y resiliencia antes de su histórico concierto en Copacabana

La colombiana sigue así los pasos de Madonna, que actuó en estas mismas arenas en 2024 ante 1,6 millones de personas, y Lady Gaga, que reunió a 2,1 millones en 2025, según los organizadores.

Shakira tiene una relación histórica con Brasil, donde ha actuado numerosas veces desde 1996.

Fue precisamente en Río donde, en febrero de 2025, inauguró su gira “Las mujeres ya no lloran”, la primera en siete años y que ya se coronó como la de mayor facturación de un artista latino, según Guinness.

Habla portugués con fluidez y colaboró recientemente con la superestrella brasileña Anitta, que podría aparecer esta noche sobre el escenario.

En otras noticias: De ofender a Shakira a amenazar a alcaldes: la colección de locuras en el ocaso del mandato de Petro

Para generar expectación antes del concierto, Shakira ha estado publicando numerosas historias en Instagram: desde un video en el que empacaba chanclas y un bikini revelador con los colores de Brasil antes de volar a Rio, hasta su primera caminata con el Pan de Azúcar de fondo.

El jueves por la noche, apareció en una de estas publicaciones saludando desde un balcón a sus fans reunidos a las afueras del hotel.