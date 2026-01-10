x

Trump asegura que su administración “se lleva extremadamente bien” con Venezuela

En cuanto a una posible reunión con las autoridades venezolanas, ha adelantado que “probablemente” se reunirá con varios de sus representantes “muy pronto”.

  El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una comparecencia en la Casa Blanca. Foto: Europa Press
Colprensa
Europa Press
hace 10 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que su Administración “se lleva extremadamente bien” con las autoridades de Venezuela, actualmente encabezadas por Delcy Rodríguez, después de que Washington llevara a cabo la semana pasada un ataque contra Caracas que se saldó con un centenar de muertos y la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“Nos estamos llevando extremadamente bien con la gente de Venezuela, tanto la gente como aquellos que están gobernando Venezuela”, afirmó durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras y gasísticas en la Casa Blanca que ha sido retransmitida por su oficina.

Vea también: Volver ya o esperar: el dilema de los 393.000 venezolanos que viven en Antioquia

Asimismo, dijo en declaraciones a los medios de comunicación que “ahora mismo” ve a Venezuela como “un aliado”: “Creo que quieren seguir siendo un aliado y no queremos que esté Rusia allí. No queremos que esté China allí”, ha añadido.

En cuanto a una posible reunión con las autoridades venezolanas, ha adelantado que “probablemente” se reunirá con varios de sus representantes “muy pronto”, pero ha reconocido que todavía no han “programado” el encuentro, en una referencia velada al envío de delegaciones entre Washington y Caracas para explorar la reapertura de sus respectivas embajadas.

Le puede interesar: Trump asegura que petrolero incautado por EE. UU. en el Caribe va de regreso a Venezuela

Trump decidirá qué empresas petrolíferas podrán operar en Caracas

También ha manifestado que será él mismo el que decidirá “hoy o muy pronto” qué compañías podrán operar en Venezuela, añadiendo que las petroleras negociarán directamente con Estados Unidos para acceder al petróleo venezolano, en lugar de con Caracas. “Es una Venezuela completamente diferente. El pueblo estadounidense se beneficiará enormemente”, ha aseverado.

De hecho, ha especificado que el plan es que las empresas estadounidenses de este campo gasten “al menos 100.000 millones de dólares de su propio gobierno, no del gobierno” para revitalizar la infraestructura petrolera de Venezuela y, con ello, extraer más crudo.

En este sentido, el presidente estadounidense ha declarado que las compañías no necesitan financiación federal estadounidense, sino “la protección y la seguridad del gobierno” para operar en territorio venezolano.

A su vez, dijo que Venezuela ya acordó con Estados Unidos “comenzar inmediatamente a refinar y vender hasta 50 millones de barriles de petróleo rudo venezolano, lo que continuará indefinidamente”.

Utilidad para la vida