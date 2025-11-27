Trump desplegó más militares en Washington tras atentado, sumando 2.500 efectivos de la Guardia Nacional de EE. UU.

Dos militares de la Guardia Nacional de Estados Unidos en estado crítico tras haber sido heridos a balazos en Washington, cerca de la Casa Blanca, por un ciudadano afgano llegado al país en 2021.
Tras el tiroteo del miércoles, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció el despliegue de 500 soldados adicionales en Washington, lo que suma un total de 2.500.
Desde agosto, el presidente Donald Trump ordenó que más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional patrullaran Washington tras afirmar que la ciudad era “un lugar sucio y plagado de crimen”.
El pasado jueves, un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional por parte de Trump en la capital de los Estados Unidos era ilegal.