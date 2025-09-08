x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Trump deberá pagar USD 83 millones por difamar a una periodista

Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York confirmó que Donald Trump deberá pagar más de 83 millones de dólares a la periodista E. Jean Carroll, en una de sus batallas judiciales más polémicas. Esto es lo que incluye la multa.

    Donald Trump perdió en apelación y deberá pagar 83,3 millones de dólares a la escritora y periodista, E. Jean Carroll por difamación. Imagen: AFP.
Agencia AFP
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 7 horas
Un tribunal federal de apelaciones en Nueva York confirmó este lunes la millonaria condena contra Donald Trump por difamar a la periodista y escritora E. Jean Carroll, a quien la justicia determinó que agredió sexualmente en los años noventa. El fallo ratifica la multa de 83,3 millones de dólares impuesta en enero de 2024 por un jurado, que consideró que el presidente actuó con malicia en sus declaraciones contra Carroll.

La compensación incluye 65 millones en daños punitivos, 7,3 millones por daños compensatorios y 11 millones destinados a reparar la reputación de la escritora, de 81 años, quien demandó a Trump en 2019 tras ser llamada “enferma mental” y desestimada públicamente por él.

Con la nueva decisión, la justicia estadounidense refuerza el reconocimiento a la víctima y deja sin efecto los intentos del presidente de evadir responsabilidades, amparándose en su cargo. Carroll, por su parte, ha dicho que la sentencia le da una forma de reparación tras años de ataques que, según ella, buscaban silenciarla.

Temas recomendados

Periodismo
Abuso sexual
Juicio Donald Trump
Calumnia
Juicio Mediático
Difamación
Estados Unidos
Donald Trump
