¡Trump se quedó sin cámaras! La prensa ya no cubrirá sus actos tras polémica censura a CNN y otros medios

Las principales cadenas televisivas de Estados Unidos anunciaron este lunes, 21 de septiembre, que dejan de cubrir de forma conjunta los actos públicos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN, que junto a los medios MS NOW y Politico fueron vetados por la Casa Blanca.
CNN, MS Now y Politico interpusieron por su parte una demanda judicial contra el gobierno Trump, al que acusan de querer coartar la libertad de prensa.
En contexto: Polémica en la Casa Blanca: Trump vetó a CNN, Politico y MS NOW
Trump anunció el viernes, 18 de septiembre, que prohibía el acceso de estos tres medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera “noticias falsas”. En reacción, las emisoras CBS, ABC, NBC y Fox anunciaron que dejarán de cubrir por turnos las actividades públicas del presidente, como hacían junto a CNN.