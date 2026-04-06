“Podría ser eliminado en una noche, y podría ser mañana mismo”: Trump amenaza a Irán si no reabre Ormuz

Este lunes, desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país tiene la capacidad de derrotar completamente a Irán en muy poco tiempo. “Todo Irán podría ser eliminado en una noche y podría ser mañana mismo”, dijo ante la prensa.
De acuerdo con medios internacionales que cubrieron la rueda de prensa, esta frase hace parte de un ultimátum que Washington le puso a Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, crucial para el paso de petróleo en el mundo, antes de la madrugada del miércoles. Si no lo hace, la amenaza es atacar infraestructuras estratégicas, como puentes y centros energéticos, en cuestión de horas.
Entérese: Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”