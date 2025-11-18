Donald Trump volvió a amenazar con cambiar las sedes del Mundial 2026: “Van a tener que comportarse”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con mover algunas de las once sedes que tendrá el Mundial de 2026 en su país, todo porque algunas de ellas están gobernadas por demócratas, el partido opositor a su gobierno.
“Los gobernadores van a tener que comportarse. Los alcaldes van a tener que comportarse”, aseguró Trump tras un encuentro con el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien le hizo “el quite” a la advertencia.
La amenaza llegó luego de que se le preguntara a Trump sobre la recién elegida alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, quien se autodefine como socialista.
“Si vemos que puede haber algún problema, le pediría a Gianni (Infantino) que lo traslademos a otra ciudad...“, aseguró el mandatario estadounidense.