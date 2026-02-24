50 animales “viejitos” ya tienen un nuevo hogar gracias a la primera Adoptatón del año en Medellín

La primera gran Adoptatón del año en Medellín sólo dejó buenas noticias para muchos animales “viejitos” que hace más de 10 años buscaban un hogar dónde establecerse y en el que pudieran ser recibidos con amor.
En total, fueron 50 individuos adoptados, 22 perros y 28 gatos, lo que demuestra el compromiso ciudadano y el interés de querer aportar a esta causa en la que es fundamental el apoyo de todos los habitantes de la capital antioqueña.
“Queremos dar las gracias a 50 familias que decidieron adoptar uno de los veteranos de La Perla en nuestra primera jornada de adopciones del año. Son animales que necesitan mucha cariño y cuidados especiales por su edad. Por eso destacamos este gran logro, muy significativo para la ciudad porque demuestra la solidaridad y el amor por la fauna, por los animales de compañía. Destacamos también a varias familias que se acercaron con la intención de adoptar”, dijo Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente de Medellín.