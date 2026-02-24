Reino Unido: exigen publicar documentos del nombramiento de Andrés como representante comercial

Diputados británicos pidieron el martes a su Gobierno que publique los documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.
El hermano del rey Carlos III fue arrestado durante once horas el jueves por su vinculación con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.
Dicho arresto, incluyó también sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011.
Algunos de los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la investigación del caso Epstein parecen indicar que el entonces príncipe había transmitido informaciones confidenciales al financiero y delincuente sexual, que se suicidó en prisión en 2019