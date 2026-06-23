Tránsito por el estrecho de Ormuz se abre tras acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que el estrecho de Ormuz “permanece completamente abierto” para la navegación comercial en cumplimiento del acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y Estados Unidos. Según medios internacionales, afirmó también que los buques no deberán pagar tasas por transitar esta ruta estratégica durante los próximos 60 días, mientras avanzan las negociaciones para un acuerdo definitivo. En contexto: Irán y Estados Unidos acuerdan hoja de ruta para finalizar conflicto en 60 días

Bahreini advirtió que la situación en el estrecho “no será la misma que antes de la guerra”, aunque descartó que Irán pretenda convertir este paso marítimo en una fuente de ingresos. También indicó que Teherán y Omán evaluarán futuras disposiciones sobre la administración del corredor, clave para el comercio mundial de hidrocarburos. El día de ayer, lunes 22 de junio, al menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho de Ormuz un número récord desde que empezó la guerra en Oriente Medio a fines de febrero, según datos de la plataforma Kpler difundidos una semana después de que Irán y EEUU pactaran un memorando de acuerdo. Este volumen de tráfico representa casi un tercio del que solía haber en tiempos de paz, cuando unos 120 barcos transitaban a diario por este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y otras materias primas. Durante la guerra, del 1 de marzo al 14 de junio, cruzaban el estrecho diariamente menos de 10 buques de materias primas en promedio. Desde el 15 de junio, un día después del anuncio del acuerdo, la media subió a 21 e incluso a 27 los últimos cinco días.

Lea más: El líder supremo iraní afirma que Trump buscó el acuerdo con “desesperación” y confirma diferencias con Pezeshkian El estrecho de Ormuz reabrió la semana pasada tras un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero Teherán anunció el sábado el cierre del estrecho en respuesta a los ataques de Israel en Líbano. Posteriormente, Estados Unidos e Irán alcanzaron un entendimiento sobre mecanismos para detener los enfrentamientos en Líbano y garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz. Según aseguró, Irán administrará la vía marítima, lo que suscita la duda de si los buques tendrán que pagar alguna forma de tasa por transitar por Ormuz. Mientras tanto, la flota fantasma de petroleros iraníes, sometida a sanciones internacionales, puede volver a navegar libremente, ya que Washington autorizó hasta el 21 de agosto todas las transacciones relacionadas con la producción, venta y transporte de hidrocarburos de origen iraní.

Irán mantendrá el control del estrecho de Ormuz mientras avanza negociación con Estados Unidos

Según informó la AFP, Irán reafirmó este martes que pretende mantener el control y la administración del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo y gas. El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que las condiciones en este corredor marítimo “nunca volverán a ser las mismas” que antes de la guerra en Oriente Medio y sostuvo que, en adelante, será administrado por Teherán.