Tránsito por el estrecho de Ormuz se abre tras acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, aseguró que el estrecho de Ormuz “permanece completamente abierto” para la navegación comercial en cumplimiento del acuerdo preliminar alcanzado entre Irán y Estados Unidos.
Según medios internacionales, afirmó también que los buques no deberán pagar tasas por transitar esta ruta estratégica durante los próximos 60 días, mientras avanzan las negociaciones para un acuerdo definitivo.
En contexto: Irán y Estados Unidos acuerdan hoja de ruta para finalizar conflicto en 60 días