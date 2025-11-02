El torpedo Poseidón y el submarino Khabarovsk: así funcionan las nuevas cartas nucleares de Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia probó con éxito el torpedo nuclear Poseidón, un vehículo submarino no tripulado que forma parte de las llamadas superarmas presentadas en 2018. Según el mandatario, el ensayo incluyó un lanzamiento desde un submarino y la activación de su reactor nuclear. Putin aseguró que Poseidón supera en potencia al misil intercontinental Sarmat y que “no existen medios de intercepción”. “Por primera vez logramos no solo lanzarlo desde un submarino portador, sino también poner en marcha su unidad de potencia nuclear”, dijo durante una visita a un hospital militar en presencia de soldados heridos en la guerra de Ucrania, según un video difundido por la agencia estatal TASS.

Sin embargo, hasta el momento, no existe verificación independiente que respalde las afirmaciones del Kremlin, ni Moscú ha publicado datos técnicos o imágenes del lanzamiento. Aunque se conoce la existencia del proyecto desde 2015, la información sobre Poseidón sigue siendo escasa y en ocasiones contradictoria, según expertos occidentales. Entérese: Incursión de drones rusos en sus territorios enfurece a Polonia y la OTAN: varios fueron derribados Medios rusos describen el torpedo como una nueva clase de arma, a medio camino entre un torpedo convencional y un vehículo submarino autónomo. Se estima que mide unos 20 metros, pesa 110 toneladas y tiene un alcance de hasta 10.000 kilómetros, gracias a su propulsión nuclear, lo que le permitiría permanecer durante largos periodos bajo el mar antes de atacar.

El proyecto, hace parte de las superarmas presentadas en 2018. FOTO: AFP.

Arma estratégica y dudas sobre su verdadero alcance

De acuerdo con fuentes rusas, Poseidón podría alcanzar velocidades de hasta 100 nudos (185 km/h) y operar a profundidades de 1.000 metros, cargando una ojiva nuclear. Aunque algunos reportes sugieren una potencia de hasta 100 megatones, analistas occidentales consideran que una cifra mucho más probable sería de 2 megatones. En medios rusos se ha llegado a afirmar que su detonación podría provocar un “tsunami radioactivo” capaz de devastar costas enteras. No obstante, expertos en defensa, como los citados por Army Recognition, consideran esa posibilidad altamente improbable. Si bien una explosión nuclear submarina podría destruir un puerto y contaminar gravemente el área circundante, no generaría olas transoceánicas gigantes debido a las limitaciones físicas del relieve marino.

El lanzamiento del submarino Khabarovsk, portador del Poseidón

El anuncio de Putin coincide con el lanzamiento del nuevo submarino nuclear ruso Khabarovsk, diseñado para portar precisamente el dron nuclear Poseidón. Lea también: Video | Indignación por ataque aéreo de Rusia que alcanzó a guardería en Ucrania durante una nueva ofensiva de drones El submarino, presentado en una ceremonia en los astilleros Sevmash de Severodvinsk y encabezada por el ministro de Defensa Andrei Belousov y el jefe de la Marina rusa, Alexander Moiseyev, representa un avance estratégico en la capacidad naval del país.