Tormenta invernal Fern amenaza con hielo histórico y caos en el sur de EE. UU.

Una tormenta invernal histórica amenaza con azotar el sur de Estados Unidos este fin de semana, con acumulaciones de hielo que podrían resultar destructivas y potencialmente catastróficas, según meteorólogos.

El fenómeno, identificado como la tormenta invernal Fern, podría provocar parálisis en el transporte, cortes masivos de energía eléctrica y caída de árboles, en lo que expertos califican como uno de los eventos de hielo más severos en décadas, comparable con la Gran Tormenta de Hielo de febrero de 1994.

Modelos meteorológicos proyectan acumulaciones generalizadas de entre 2,5 y más de 5 centímetros de hielo, cuando apenas 1,2 centímetros ya se consideran catastróficos. Las zonas bajo mayor riesgo incluyen ciudades como Dallas y Shreveport, así como áreas metropolitanas de Atlanta y Charlotte, cuyos residentes han sido instados a prepararse como si se tratara de un huracán.

“Una tormenta de esta magnitud inutilizará corredores clave como la Interestatal 20, además de provocar cancelaciones de vuelos y afectaciones prolongadas en aeropuertos”, advirtió el meteorólogo Dylan Federico, de WSVN, en redes sociales.