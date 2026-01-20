x

Tormenta invernal Fern amenaza con hielo histórico y caos en el sur de EE. UU.

Meteorólogos advierten que la tormenta invernal Fern podría provocar cortes masivos de energía, parálisis del transporte y daños severos en varias ciudades del sur de Estados Unidos, en un evento comparable con la histórica tormenta de hielo de 1994.

  Las autoridades mantienen alertas rojas ante la llegada de la tormenta invernal Fern, que amenaza con acumulaciones históricas de hielo, cortes de energía y graves afectaciones en el transporte en el sur de Estados Unidos. IMAGEN DE REFERENCIA. FOTO: AFP.
Andrea Lara
hace 2 horas
Una tormenta invernal histórica amenaza con azotar el sur de Estados Unidos este fin de semana, con acumulaciones de hielo que podrían resultar destructivas y potencialmente catastróficas, según meteorólogos.

El fenómeno, identificado como la tormenta invernal Fern, podría provocar parálisis en el transporte, cortes masivos de energía eléctrica y caída de árboles, en lo que expertos califican como uno de los eventos de hielo más severos en décadas, comparable con la Gran Tormenta de Hielo de febrero de 1994.

Conozca: Video | Ciclón Harry golpeó una de las islas más turísticas de Italia

Modelos meteorológicos proyectan acumulaciones generalizadas de entre 2,5 y más de 5 centímetros de hielo, cuando apenas 1,2 centímetros ya se consideran catastróficos. Las zonas bajo mayor riesgo incluyen ciudades como Dallas y Shreveport, así como áreas metropolitanas de Atlanta y Charlotte, cuyos residentes han sido instados a prepararse como si se tratara de un huracán.

“Una tormenta de esta magnitud inutilizará corredores clave como la Interestatal 20, además de provocar cancelaciones de vuelos y afectaciones prolongadas en aeropuertos”, advirtió el meteorólogo Dylan Federico, de WSVN, en redes sociales.

Las autoridades recomiendan abastecerse de alimentos no perecederos, agua, combustible y baterías, proteger tuberías, plantas y mascotas, y prever ropa abrigada ante la posibilidad de apagones prolongados. También se ha advertido sobre la imposibilidad de desplazamientos hacia el norte durante el fin de semana.

Aunque persiste cierta incertidumbre sobre la trayectoria exacta del sistema, los pronósticos indican que los impactos podrían extenderse incluso hasta el sur de Texas y el oeste de Luisiana, con el mayor daño concentrado más al norte.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y meteorólogos locales mantienen activas las alertas y piden a la población seguir únicamente información oficial, ante un evento que podría marcar un precedente por su intensidad y alcance.

