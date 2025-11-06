x

Tío de la influencer Valeria Márquez sería el autor intelectual del crimen, según testimonio familiar

Un nuevo testimonio dentro del caso por el asesinato de la influencer mexicana Valeria Márquez apunta a su propio tío, Armando López, como presunto autor intelectual del ataque ocurrido en mayo en Zapopan, Jalisco.

  • Valeria Márquez fue asesinada mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
06 de noviembre de 2025
Un nuevo testimonio surgido en el caso del asesinato de la tiktoker mexicana Valeria Márquez apunta a que el autor intelectual del crimen podría ser un miembro de su familia.

La joven influencer y empresaria de 23 años fue atacada el pasado 13 de mayo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía mantiene abierta la investigación, que ahora da un giro inesperado tras las declaraciones de una allegada a la familia paterna.

Conozca: Revelan la primera hipótesis sobre el asesinato en vivo de la influencer Valeria Márquez

Según el relato difundido por el periodista argentino Javier Ceriani, los familiares sospechan de Armando López, tío y socio comercial de Valeria, quien no se encontraba en el negocio el día del ataque, a diferencia de lo habitual. La testigo aseguró que López habría intentado frenar la investigación y que viajó junto a su pareja dos días después del homicidio.

El posible móvil estaría relacionado con disputas económicas y el control de los negocios y propiedades de la joven. Antes de morir, Valeria mencionó en tono de broma que esperaba un regalo y comentó: “A lo mejor me iban a matar, ¿me iban a levantar o qué?”, frase que ahora cobra relevancia para los investigadores.

El fiscal general de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que el caso sigue en curso y que varias personas clave aún no han rendido testimonio. La línea que involucra a familiares permanece abierta.

